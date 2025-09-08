Canadiens vinculados a Mason McTavish mientras los patos enfrentan problemas de RFA

El Calgary Flames cruzó otro nombre de la lista de tareas pendientes de verano este fin de semana, manteniendo al extremo Connor Zary en el redil con un Extensión de tres años y $ 11.3 millones. Uno hacia abajo, seis para ir.

Que deja solo media docena de agentes libres restringidos Todavía sin nuevos acuerdos a pesar de registrar minutos de la NHL en 2024-25: Mason McTavish (Anaheim), Luke Hughes (Nueva Jersey), Luke Evangelista (Nashville), Alexander Holtz (Vegas), Rasmus Kupari (Winnipeg) y Wyatt Kaiser (Chicago). Los campos de entrenamiento se están acercando, y el silencio en torno a estas negociaciones está comenzando a ser ruidoso.

Sin mencionar incómodo.

Los equipos están jugando hardball con jugadores jóvenes cuyo acuerdo de entrada acaba de expirarse. Es el caso clásico de un jugador que siente que vale más dinero del que el equipo quiere dar, y tales situaciones a menudo conducen a sentimientos heridos, tal vez incluso puentes quemados.

¿Podría el Montreal Canadiens ¿Aprovecha la situación con los Anaheim Ducks para satisfacer su necesidad de un centro de segunda línea?

Anaheim Ducks Sintiendo presión para actuar sobre Mason McTavish

Que tantos RFA de calidad todavía estén disponibles una semana en septiembre es lo suficientemente loco, pero lo que no ha sucedido es igual de notable. No se ha firmado una sola hoja de oferta. Para todas las charlas sobre las oficinas delanteras dispuestas a armar el espacio de la tapa, nadie ha apretado el gatillo este verano. La NHL siempre ha sido una liga de imitación, pero un movimiento que podría sacudir el mercado – y tal vez cambiar la dirección de una franquicia durante la noche, aún no ha resurgido.

Ha pasado más de un año desde Blues de San Luis GM Doug Armstrong sorprendió al sistema, sacando a Philip Broberg y Dylan Holloway de Edmonton con Hojas de oferta gemela el 13 de agosto de 2024. Los Oilers, atados por la gorra, no pudieron igualar, y así, ambos jugadores estaban patinando en nuevos suéteres una semana después.

Funcionó increíblemente bien para los Blues, lo que ayudó a avanzar rápidamente su reconstrucción con un delantero entre los diez primeros y un defensa de los cuatro primeros, ambos menores de 25 años. Pero fue un movimiento particularmente sísmico porque rompió un tabú de larga data.

Antes de que el blues duplicara su recorrido, tenías que volver a 2007 para encontrar la última vez Una hoja de oferta realmente resultó En un jugador que cambia de equipo. Diecisiete años de inacción, roto en una sola vez.

Ahora, el mercado todavía se sienta de nuevo. Seis RFA esperan, los equipos se desplazan y los fanáticos se preguntan si alguien se pondrá lo suficientemente valiente como para intentarlo nuevamente.

Montreal podría aprovechar la situación de los Ducks con Mason McTavish

El presidente de operaciones de hockey de Canadiens, Jeff Gorton, estaba en realidad entre los que esperaban que ofrecieran hojas para ser una tendencia creciente en la adquisición de jugadores. Según el escritor de hockey de Montreal, Marco D’Amico, Gorton expresó su opinión en mayo, antes de que comenzara oficialmente la temporada baja, que con los próximos aumentos en el límite salarial, los meses de verano seguramente verían un pico en las hojas de oferta firmarse.

Pero meses después, no ha sucedido nada, lo que sin duda ha elevado los niveles de frustración. El sábado, Adam Proteau de las noticias de hockey analizó las situaciones RFA restantesY determinó que Anaheim siente la mayor presión para renunciar a McTavish.

«Si Anaheim tendrá la esperanza de llegar a los playoffs de la Copa Stanley, necesitarán todas las manos en Deck, y eso incluye a McTavish, quien ha promediado 19 goles en cada una de sus primeras tres temporadas de la NHL», opinó Proteau. «El año de los patos no flotará ni se hundirá dependiendo únicamente de McTavish, pero si algún equipo no puede permitirse el lujo de tener un jugador joven dinámico al margen, es Anaheim. Y cuanto más no se firmen con McTavish, mayores serán las posibilidades de que queman por completo un puente con él y terminen la carrera de sus patos antes de que realmente podría tomar vuelo».

En el 32 podcast de pensamientosLa información privilegiada de la NHL Elliotte Friedman informó que las dos partes tienen problemas para acordar la duración del contrato. Anaheim quiere firmar a McTavish en seis o más temporadas, mientras que el joven extremo preferiría apostar con un acuerdo de puente para que pueda ser un agente libre sin restricciones en unas pocas temporadas y aprovechar el límite ascendente. Friedman también citó Varios otros jóvenes jugadores de AnaheimComo Leo Carlsson, Jackson Lacombe y Cutter Gauthier, que serán RFA el próximo verano, lo que sugiere que también podría obstaculizar su nivel de compromiso con McTavish.

«No creo que quieran cambiarlo, pero he oído que no están locos por un trato de puente», dijo Friedman. «Puede que no sea fácil para las dos partes acordar una proyección más larga».

A partir de donde podrían entrar los canadienses. Una hoja de oferta no parecería la mejor manera, dada la cantidad de espacio de tope que tienen los patos y la probabilidad de que coincidan. Pero Montreal se jacta un grupo saludable de perspectivas y algún borrador de capitalcon selecciones adicionales en la segunda y cuarta rondas del draft de 2026. Un paquete de prospecto central Michael Hage con otra perspectiva de bajo nivel y una selección de segunda ronda de 2026 podría despertar el interés de Anaheim.

Y la idea de adquirir McTavish ciertamente haría cosquillas en la fantasía de los Canadiens. Con el reciente intercambio de Jim Carey a los San Jose Sharks, Montreal ahora tiene el espacio de la tapa Para hacer tal movimiento factible. En cuanto a McTavish’s Bridge Deal, Marco Rossi Extensión de tres años y $ 15 millones Proporciona un buen marco para los canadienses.

De repente, Montreal tiene su centro número 2 para ubicarse detrás de Nick Suzuki.