Canadiens Landing Future Hall of Famer parece inevitable

Los rumores que reclaman el Montreal Los canadiens son los favoritos del futuro miembro del Salón de la Fama Sidney Crosby no son nada nuevo. En este punto, la especulación ha llegado al punto de agotamiento.

Sin embargo, una entrevista con Crosby publicada en El atlético el 9 de septiembre ha reavivado la especulación sobre Crosby que se dirige a los canadienses.

Crosby habló con la atlética durante la gira de medios de la NHL Player esta semana. Durante la conversación, Crosby y su agente Pat Brisson se mantuvieron inflexibles sobre querer permanecer en Pittsburgh de por vida.

Sin embargo, Brisson dejó la puerta abierta para un intercambio potencial. Dijo:

«Quiero decir, estoy respondiendo algo que … vamos a decirlo de esta manera, siempre es una posibilidad, ¿sabes?»

Brisson no puede declarar directamente que un oficio es inminente. Sin embargo, su declaración políticamente correcta dejó en claro que Crosby podría estar en movimiento. Como LeBrun especuló en su pieza, Crosby podría estar dispuesto a aceptar un intercambio dada la rápida disminución de los Penguins.

Dado como el Pingüinos Es poco probable que lleguen a los playoffs una vez más esta temporada, un movimiento a su equipo de la infancia, los Montreal Canadiens, parece inevitable.

LeBrun señaló que los pingüinos no tienen mucho que decir en esta situación. Si Crosby quiere salir de Pittsburgh, dirigirá las negociaciones. Esa situación podría poner a los pingüinos en un vínculo. Pero es algo que tendrán que hacer si su capitán lo requiere.

Canadiens no tendrá que pagar el rescate de un rey por Crosby

Si Sidney Crosby se toma en serio salir de Pittsburgh, los Penguins no podrán pedir mucho a cambio. En todo caso, los Penguins tendrán que tomar lo que el equipo elegido por Crosby ofrece.

Los canadienses han sido claros sobre no querer mover los mejores prospectos o los jugadores de la lista actuales en los intercambios. Los Habs ofrecerán principalmente futuros a cambio de piezas valiosas.

Entonces, ¿podrían los Habs mover varias selecciones de draft para Crosby? Quizás un oficio que involucra a Crosby podría alentar a los canadienses a mover una perspectiva superior como David Reinbacher.

Es difícil comprender cuál podría ser el precio de venta de Crosby en este momento. Incluso a los 38 años, Crosby es un jugador de élite. Él permanece por encima de un jugador de punto por juego. Su presentación en el enfrentamiento de las 4 Naciones muestra que no ha perdido mucho en este punto de su carrera.

Crosby sería la última adición para los canadienses. Si bien otros equipos pueden estar dispuestos a pagar más por Crosby, es el capitán de los Pingüinos quien tiene la última palabra en movimiento. En este punto, es probable que Brisson haya encuestado el paisaje y sepa dónde podría mentir el mejor trato.

Crosby podría esperar para ver cómo les va a los pingüinos esta temporada

Declarar un oficio a mediados de septiembre podría ser algo prematuro. El campamento de entrenamiento aún no ha comenzado. Por lo tanto, podría ser prudente emplear una actitud de esperar y ver con los pingüinos. Si el club tiene un comienzo mejor de lo esperado, podría retrasar la inevitable decisión que involucra un intercambio.

Pero si los Pingüinos tienen un comienzo desastroso, solo podría acelerar la especulación con respecto a un comercio.

En última instancia, un intercambio eventual para los Canadiens dependerá en gran medida de lo que los Penguins hagan esta temporada. Pittsburgh tiene una última oportunidad para mantener a su capitán en el redil antes de que el club no tenga más remedio que moverlo.