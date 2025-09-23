Canadá Khalistan Arresto: Terrorista SFJ Inderjeet Singh Gosal celebrado en Ontario







La policía canadiense ha arrestado Khalistaní El terrorista Inderjeet Singh Gosal por cargos de armas de fuego en Ontario, informó CBC, citando a Reuters, el lunes.

Gosal es miembro de Sikhs for Justice (SFJ), un atuendo prohibido en India y encabezado por el terrorista Khalistaní Gurpatwant Singh Pannun con sede en los Estados Unidos.

Pannun fue declarado «terrorista individual» designado por el Ministerio del Interior (MHA) en julio de 2020 y enfrenta múltiples casos en el país por cargos terroristas.

Gosal también fue un asociado cercano de Hardeep Singh Nijjar, otro terrorista khalistaní asesinado a tiros afuera de un Gurdwara en Columbia Británica en junio de 2023.

El asesinato de Nijjar provocó una gran crisis diplomática entre India y Canadá después del primer ministro Justin Trudeau alegó que había «acusaciones creíbles» de la participación india. India rechazó fuertemente el cargo, calificándolo de motivación política y acusó a Ottawa de proporcionar un refugio seguro a los terroristas caalistaníes.

El arresto se produce cuando el nuevo liderazgo de Canadá bajo el primer ministro Mark Carney ha tratado de reparar los lazos con la India.

La semana pasada, el asesor de seguridad nacional Ajit Doval realizó conversaciones detalladas en Nueva Delhi con su contraparte canadiense Nathalie Drouin. Ambas partes se centraron en restaurar la estabilidad en las relaciones bilaterales después de meses de tensión.

El propio Gosal ha afirmado que la policía en Canadá le advirtió de amenazas a su vida, señaló CBC, citando a Reuters.

Si bien las autoridades no han comentado sobre el arresto actual, los funcionarios en el pasado confirmaron que tales advertencias se han emitido a varios «activistas sij en Canadá«, Informó CBC

