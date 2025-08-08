Canadá – Historias de amor, horror, documentos

Primera miradael trabajo en progreso sección de Festival de Cine de Locarno -Destacando seis largometrajes en la etapa de postproducción-se dirige a Canadá para su 14ª edición.

«Canadá estuvo en nuestro radar por un tiempo, ya que creemos que se produce una lista de grandes talentos en ese territorio que trae una gran diversidad y también una buena combinación de cineastas emergentes y establecidos», señaló la gerente de la industria de Locarno, Daria Voumard.

«Las películas canadienses también están muy bien representadas en nuestra selección oficial; por lo tanto, la elección fue bastante orgánica».

En el pasado, First Look presentó nuevas producciones de Colombia, México, Chile, Brasil, Israel, Polonia, países bálticos, Portugal, Serbia, Suiza, Alemania, Reino Unido y España.

Un jurado internacional, compuesto por Franck Finance-Madureira, Kim Yutani y Jacqueline Lyanga otorgará varios premios el 10 de agosto de 2025. Pero antes de eso, y gracias a una asociación con Telefilm Canadá – Los expertos internacionales de la industria podrán echar un vistazo más de cerca al «Lunar Sway» de Nick Butler, por ejemplo, que muestra una relación inusual entre un joven y su madre biológica.

Cliff, interpretado por Noah Parker («Who By Fire»), y unido por la favorita de los fanáticos de «Gilmore Girls», Liza Weil, se complace en conocerla al principio. Pero ella tiene su parte justa de secretos y sus consecuencias la han seguido a la ciudad, sin mencionar que están a punto de enviar un acantilado sobre una desagradable desierto.

«Tenía la premisa básica para ‘Lunar Sway’ en mente durante muchos años, pero no fue hasta que me encontré en una situación amorosa no correspondida de que el concepto realmente se concretó», dijo Butler.

«La historia aprovecha la frustración universal de buscar amor en todos los lugares equivocados. A lo largo de la película, Cliff nunca sabe en quién confiar o qué creer. Ese tema de la verdad versus la ficción nos dio permiso para establecer la historia en un entorno ligeramente elevado, casi en forma de ensueño, atado con elementos surreos como secuencias de los sueños alucinatorios. A medida que la historia de Cliff continúa, el mundo se vuelve cada vez más elevado de la realidad de la realidad en la realidad de la realidad.»

Mientras lo resuelve, las celdas de Geneviève Dulude-De dirigen su atención a «Nina Roza», donde un artista infantil llama la atención de un coleccionista de arte. Es una coproducción entre Canadá, Italia, Bélgica y Bulgaria.

«Este viaje fue tumultuoso, desde la larga y tediosa escritura de una historia compleja hasta la búsqueda de financiamiento. La coproducción de cuatro países presentó muchos desafíos, por supuesto, pero pudimos aprovechar lo mejor del talento de cada país», señaló el director, mencionando su nueva «familia creativa, ahora extendiendo más allá de las bebidas de la comunidad de Quebec».

«Tuve la oportunidad de conocer a Galin Stoev, un artista de origen búlgaro mejor conocido por sus producciones teatrales, y descubrir nuevos talentos locales, como los gemelos que interpretan a la joven Nina, que estaban haciendo su debut como actor».

Es la quinta colaboración de Dulude-de Celles con Connreal Colling Films, que cofundó «hace poco más de 10 años» con Sarah Wannering y Fanny Drew. «Este nuevo proyecto se sintió como una reunión familiar genial».

«Nuestro objetivo nunca fue hacer una narrativa de trauma ordenada. Queríamos explorar no solo los horrores de estas instituciones, sino también los parpadeos del amor, el absurdo y la conexión que de alguna manera existen dentro de las cabezas de los niños que se mantienen cautivos», explicó Hodgson.

«Esta película trata sobre rebelión, ternura, disociación, ilusión y los momentos únicos y salvajes en los que los niños se encuentran en la oscuridad. Queríamos que sintiera que los mismos niños lo hicieron: crudo, desordenado, vivo».

‘Gracias al arduo trabajo de los elefantes’

Películas de colonela

Las «venas» de Raymond St-Jean también se dirigirán a lugares inesperados.

Se centra en Isabelle, quien decide conducir a Saint-Étienne, a ocho horas al norte de Montreal, para visitar a su padre enfermo, Maurice. Acompañada por su amiga Kensya, está en shock: su madre Thérèse le dice que murió hace unos días. Las circunstancias preocupantes que rodean la muerte, y el comportamiento errático y extraño de su madre, llevan a Isabelle a sospechar que algo está mal en esta aldea aislada y económicamente deprimida.

«Producimos muy pocas características de género elevadas en Canadá. ‘Venas’ será la primera película de su tipo en Quebec, y creemos que hemos logrado crear un mundo que hablará con varios audiencias sin compromisos creativos», provocó el productor Nicolas Comeau.

«También vale la pena tener en cuenta que en la postproducción tuvimos un equipo internacional estelar, en particular el editor Matthieu Laclau [also behind ‘A Touch of Sin’] y mezclador de sonido Stéphane Thiébaut [‘The Substance,’ ‘Titane’]. «

Finalmente, también se presentarán dos documentos, comenzando con «No seremos silenciados» donde los directores Catherine Hébert y Elric Robichon respalden tres escritores y un editor que lucha contra la censura: Asli Erdogan, Liao Yiwu, Mona Kareem y Tutul Chowdhury.

«Aún así, la persecución de los escritores continúa. Están amenazados, atacados, encarcelados o forzados al exilio, si no se eliminan, por atreverse a escribir», dijeron, llamando a su película un «encuentro cinematográfico que arroja luz sobre los mecanismos de censura. Explora las condiciones de exilio forzado o voluntario, así como el impacto del desplazamiento del acto de escritura».

«Lhasa» de Sophie LeBlond presentará a la audiencia a otra persona muy especial: el músico Lhasa de Sela. Desde su infancia nómada en México hasta la vida artística en Montreal, esta película «seguirá su vida y su carrera, como mujer y como artista, hasta la muerte prematura de el cáncer a los 37 años», dijeron los cineastas.

LeBlond agregó: «En nuestra película, contará su propia historia a través de una serie de entrevistas, canciones y extractos de sus diarios. Con su voz como guía, nos sumergiremos en el mundo interno de esta mujer mientras comparte sus dudas, aspiraciones y reflexiones sobre la vida, la muerte y la creación. Celebrada en Quebec y Europa, pero triste desconocida en Canadá y EE. UU., Imaginamos nuestra película como la película World Tour.

‘No seremos silenciados’

Películas Dark Room

Puede encontrar la lista de proyectos de primer aspecto aquí:

«Lhasa»

Dirigido por Sophie LeBlond

En este documento producido por Metafilms, propiedad de Sylvain Corbeil y Nancy Grant, se trata de la obra, la vida y la visión artística de Lhasa de Sela, cantante y compositora internacional que murió a la edad de 37 años y dejó atrás tres álbumes. Audrey-Ann Dupuis-Pierre produce la película, que se completará a principios de 2026, mientras que el equipo recuerda las palabras de Fred Goodman en su libro «¿Por qué Lhasa de Sela es importante»: «Fue fascinante y ambicioso, musicalmente sofisticado y emocionalmente avanzado? Es hora de cambiar eso.

«Lunar Sway»

Dirigido por Nick Butler

Cloudy Pictures con sede en Toronto, fundada por Butler, supervisa esta película sobre Cliff (Noah Parker) que vive en una ciudad desértica remota y está buscando amor en todos los lugares equivocados con hombres y mujeres. Cuando su madre biológica separada Marg (Liza Weil) llega inesperadamente, se unen rápidamente. Esto marca la segunda característica de Cloudy Pictures después de «The Legacy of Cloudy Falls», también de Butler, que recibió un lanzamiento teatral limitado en Canadá en mayo. Jennifer Wred, Butler y Lucas Meeuse producen. Se espera que la película se complete a mediados de agosto. Grace Glowicki, conocida por «Dead Lover», Douglas Smith, Irina Dubova, Kaden Conners y Andy Yu, vistos en «Fargo», también estrella.

«Nina Roza»

Directamente por Gineviève Dulude-de estos

Una coproducción entre cuatro países, está dirigida por Connelle Films de Canadá, fundada en 2012 por Fanny Drew, Sarah Wannering y Dulude-de Celles. UMI Films (Italia), Echo Bravo (Bélgica), Ginger Light y Premier Studio (Bulgaria) coproducen, mientras que el mejor amigo maneja las ventas para siempre. En la película, un video viral de un artista búlgaro de 8 años llama la atención de un importante coleccionista de arte, y Mihail se envía allí, 30 años después de abandonar su país de origen, para evaluar el valor del trabajo de la niña y enfrentar fantasmas de su pasado. Dulude-de Celess también es conocido por «The Cut» y 2018 «Una colonia». Galin Stoev, Twins Sofía y Ekatarina Stanina, Michelle Tzontchev, Christian Begin, Chiara Caselli, Nikolay Mutafchiev, Tsvetan Todorov, Elena Antanasova y Svetlana Yancheva están en el elenco.

‘Lhasa’

Metafilms

«Gracias al arduo trabajo de los elefantes»

Dirigido por Bryce Hodgson

Coukuma Productions y Harrington Studio unen fuerzas una vez más, aunque a pesar de trabajar juntos en una lista de películas, «gracias al arduo trabajo de los elefantes» marcará su primer lanzamiento. Kevin Nguyen, Hunter Dillon, Tony Nappo, Kim Ha, Fred Nguyen Khan y Ryan McDonald actúan en la película basada en una historia real, supervisada por los productores Caitlyn Sponheimer, Katia Shannon y Hodgson. Sigue a dos adolescentes que escapan de un centro de detención de cierre juvenil, mientras que bajo influencia, roban una camioneta. Según Hodgson, la historia explora «la industria adolescente problemática». «Cuando todo ha sido robado, ¿cómo se reclama su capacidad de esperar y soñar?», Se preguntó.

«Venas»

Dirigido por Raymond St-Jean

Escrito por Martin Girard y Raymond St-Jean Nicolas, quien también dirige, Nicolas Comeau produce para 1976 Productions, fundada en 2005 y centrándose en «voces fuertes con atractivo internacional». Romane Denis, Marie-Thérèse Fortin, Sylvain Marcel, Anana Rydvald y Madeleine Sarr están en el elenco, mientras que la película fue financiada por Sodec y Telefilm Canada, y fue adquirida en el escenario de guiones por el canal de cable (Bell Media). En Saint-Étienne, una vieja ciudad minera, una joven desembolsa el misterio que rodea la repentina muerte de su padre. A medida que los incidentes extraños se multiplican a su alrededor, lo que descubre es aún más siniestro y horrible que cualquier cosa que pudiera haber imaginado.

«No seremos silenciados»

Dirigido por Catherine Hébert y Elric Robichon

Este documento es producido por Films Camera Oscura, fundada por Christine Falco en 2000 y con más de treinta películas en su crédito, muchas de ellas se muestran en INTL. festivales. «No seremos silenciados», «consolidará su reputación de narración audaz y culturalmente resonante», declaró el equipo. Actualmente en la etapa de edición, sigue a los escritores Asli Erdogan, Liao Yiwu, Mona Kareem y el editor Tutul Chowdhury, revelando sus luchas contra la censura y el exilio, ya que están decididos a hacer que sus voces se escuchen a pesar de las amenazas opresivas que enfrentan. El distribuidor Les Films du 3 Mars (F3M) con sede en Montreal es el distribuidor del territorio canadiense y actúa como agente de ventas internacional.