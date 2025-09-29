Canadá enumera la pandilla Bishnoi como entidad terrorista







Canadá el lunes enumeró el Pandilla bishnoi Como una entidad terrorista, diciendo que las comunidades específicas han sido atacadas por la pandilla, informaron el PTI.

«Las comunidades específicas han sido atacadas para el terror, la violencia e intimidación por parte de la pandilla Bishnoi. La lista de este grupo de terroristas criminales nos da herramientas más poderosas y efectivas para enfrentar y detener sus crímenes», dijo el ministro de Seguridad Pública, Gary Anandasangaree, en un comunicado.

Una lista de terroristas en Canadá le da al gobierno federal el poder de congelar o confiscar propiedades, vehículos y dinero, junto con otorgar herramientas adicionales de la policía canadiense para enjuiciar los delitos terroristas.

El gobierno canadiense designó oficialmente a la pandilla Bishnoi dirigida por el temido gángster Lawrence Bishnoi como una organización terrorista mientras cita su participación en asesinatos, tiroteos, incendios artificiales, y difundiendo terror a través de la extorsión e intimidación.

«Los actos de violencia y terror no tienen lugar en Canadá, especialmente aquellos que se dirigen a comunidades específicas para crear un clima de miedo e intimidación. Es por eso que Gary Anandasangaree, Ministro de Seguridad Pública, anunció que el Gobierno de Canadá ha enumerado a la pandilla Bishnoi como una entidad terrorista bajo el Código Penal «, decía una declaración emitida por el Ministerio de Seguridad Pública de Canadá, informó el IANS.

Según el comunicado, una lista de terroristas significa cualquier cosa propiedad de ese grupo en Canadá, propiedades, vehículos, dinero puede congelarse o incautarse y otorga a la policía canadiense más herramientas para enjuiciar los delitos terroristas, incluidos los relacionados con el financiamiento, los viajes y el reclutamiento. Por ejemplo, es un delito penal para cualquier persona en Canadá y los canadienses en el extranjero para tratar a sabiendas con propiedades propiedad o controladas por un grupo terrorista, informó la agencia de noticias.

El Ministerio de Seguridad Pública dijo que también es un delito proporcionar una propiedad directa o indirectamente sabiendo que será utilizado o beneficiará a un grupo terrorista. El Criminal Los funcionarios de inmigración y frontera también pueden utilizar la lista de códigos para informar las decisiones sobre la admisibilidad a Canadá bajo la Ley de Protección de Inmigración y Refugiados.

«La pandilla Bishnoi es una organización criminal transnacional que opera principalmente fuera de la India. Tienen presencia en Canadá y están activos en áreas con importantes comunidades de la diáspora. La pandilla Bishnoi se involucra en asesinatos, tiroteos y incendios artificiales, y genera terror a través de la extorsión e intimidación. Crean un clima climático de las inseguras en estas comunidades al atacar a sus miembros de la comunidad, y los negocios, y las figuras de la cultura, y las figuras de la cultura, y los estados de la cultura, y los estados de la cultura. IANS.

El ministerio enfatizó además que enumerar la pandilla Bishnoi ayudará a canadiense seguridadInteligencia y agencias de aplicación de la ley para combatir sus crímenes y hacer que las comunidades fueran seguras.

«Cada persona en Canadá tiene el derecho de sentirse seguros en su hogar y comunidad y, como gobierno, es nuestra responsabilidad fundamental protegerlos. Las comunidades específicas han sido atacadas para el terror, la violencia y la intimidación por parte de la pandilla Bishnoi. Listado de este grupo de terroristas criminales nos brindan herramientas más poderosas y efectivas para enfrentar y poner una parada a sus crímenes», dijo Gary Anandasangaree, Ministro de Seguridad Pública, los ascendentes.

(con entradas PTI e IANS)





Fuente