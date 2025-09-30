Canadá da la bienvenida al plan de paz ‘histórico’ de Medio Oriente de Trump: PM Carney







Primer ministro canadiense Mark Carney El lunes (hora local) dio la bienvenida al nuevo plan de paz «histórico» del presidente estadounidense Donald Trump y reiteró la posición de Canadá para apoyar la entrega «a gran escala» de ayuda humanitaria en y a lo largo de Gaza

«Canadá da la bienvenida al presidente Trump El nuevo plan histórico de la paz de Medio Oriente, e instamos a todas las partes a ayudarlo a realizar todo su potencial. Como el siguiente paso crítico, Hamas debe lanzar inmediatamente a todos los rehenes. Canadá está listo para apoyar la entrega sostenida, sin obstáculos y a gran escala de ayuda humanitaria en y en todo Gaza «, el primer ministro Mark Carney publicó en X.

«Continuaremos nuestra estrecha coordinación con los socios internacionales para construir una paz justa y duradera que se basa en el progreso de hoy, con un estado soberano, democrático y viable de Palestina construyendo su futuro en paz y seguridad con el estado de Israel», agregó su publicado.

Casa blanca El lunes (hora local) publicó un plan de paz para terminar el conflicto de Gaza de dos años después de una reunión entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El plan de paz incluía que Gaza será una zona desamparada de terror que no representa una amenaza para sus vecinos y será reconstruido en beneficio de la gente de Gaza, que ha sufrido más que suficiente.

El Plan de Paz declaró que si ambas partes están de acuerdo con esta propuesta, la guerra terminará inmediatamente. Las fuerzas israelíes se retirarán a la línea acordada para prepararse para una liberación de rehenes. Durante este tiempo, todas las operaciones militares, incluido el bombardeo aéreo y de artillería, serán suspendidas, y las líneas de batalla permanecerán congeladas hasta que se cumplan las condiciones para la retirada completa.

Los planes de paz declararon además que dentro de las 72 horas posteriores a la aceptación pública de este acuerdo, todos los rehenes, vivos y fallecidos, serán devueltos.

Una vez que se liberen todos los rehenes, Israel liberará a 250 prisioneros de cadena perpetua más 1700 Gazans que fueron detenidos después del 7 de octubre de 2023, incluidas todas las mujeres y niños detenidos en ese contexto. Para cada rehén israelí cuyos restos se lanzan, Israel lanzará los restos de 15 Gazans fallecidos.

El plan de puntos establece que una vez que se devuelven todos los rehenes, los miembros de Hamas que se comprometen con la coexistencia pacífica y con la desmantelamiento de sus armas recibirán amnistía. Miembros de Hamas quienes deseen salir de Gaza se le proporcionará un paso seguro a los países receptores.

Tras la aceptación de este Acuerdo, la ayuda completa se enviará inmediatamente a la Franja de Gaza. Como mínimo, las cantidades de ayuda serán consistentes con lo que se incluyó en el acuerdo del 19 de enero de 2025 con respecto a la ayuda humanitaria, incluida la rehabilitación de la infraestructura (agua, electricidad, aguas residuales), rehabilitación de hospitales y panaderías, y la entrada de equipos necesarios para eliminar los rivales y las carreteras abiertas.

El Plan de Paz mencionó que la entrada de distribución y ayuda en la Franja de Gaza continuará sin interferencia de las dos partes a través de las Naciones Unidas y sus agencias, y la Media Luna Roja, además de otras instituciones internacionales no asociadas de ninguna manera con ninguna de las partes. Abrir el cruce de Rafah en ambas direcciones estará sujeto al mismo mecanismo implementado bajo el acuerdo del 19 de enero de 2025.

