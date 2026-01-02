Canadá busca investigación después de que piloto de Air India fuera encontrado bajo influencia antes de volar







Transporte Canadá ha señalado un grave problema de seguridad que involucra a Air India, luego de que una denuncia de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) alegara que un capitán de Air India estaba bajo la influencia del alcohol antes de trabajar en el aeropuerto de Vancouver. En una carta fechada el 24 de diciembre de 2025, dirigida a altos funcionarios de Air India, Transport Canada declaró que el incidente ocurrió en el vuelo AI186 de Vancouver (CYVR) a Viena (LOWW) el 23 de diciembre de 2025.

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) informó a las autoridades que «el capitán Saurabh Kumar se presentó al servicio en el vuelo AI186 de Air India el 23 de diciembre de 2025, bajo los efectos del alcohol y no apto para el servicio». La carta afirma además: «Dos pruebas de alcoholemia realizadas por la RCMP en el Aeropuerto Internacional de Vancouver confirmaron esto, después de que se le recomendó que abandonara el avión».

Transport Canada dijo que el incidente equivale a una violación de las Regulaciones de Aviación Canadienses (CAR). Señaló que el caso implica un incumplimiento de los CAR 602.02 y CAR 602.03, así como de las condiciones descritas en el Certificado de Operador Aéreo Extranjero (FAOC) de Air India. Transport Canada añadió: «Es probable que la RCMP y la TCCA adopten medidas coercitivas». La autoridad de aviación canadiense ha pedido aire india para tomar medidas correctivas.

Se pidió a Air India que presentara su respuesta antes del 26 de enero, detallando las conclusiones y las medidas adoptadas. Un día antes, la Dirección General de Aviación Civil (DGCA) emitió un aviso de causa a un piloto de Air India en medio de preocupaciones de seguridad en los vuelos AI-358 y AI-357, relacionados con el despacho de aeronaves, el cumplimiento de la Lista de Equipo Mínimo (MEL) y la toma de decisiones de la tripulación de vuelo. La DGCA, en su aviso, dijo que el piloto aceptó el avión a pesar de los repetidos inconvenientes y la degradación del sistema.

El aviación civil La autoridad señaló que se reportó olor a humo cerca de una puerta en el vuelo AI-358. La DGCA en el aviso de causa del espectáculo decía: «Considerando que se ha observado que M/s Air India Limited, durante la operación del vuelo AI-358 (y operaciones relacionadas del AI-357), surgieron serios problemas de seguridad relacionados con el despacho de aeronaves, el cumplimiento de la lista de equipo mínimo (MEL) y la toma de decisiones de la tripulación de vuelo».

