Campus popular de Londres colabora con LSPR

LondresVIVA – Hoy comienza oficialmente un nuevo capítulo de la educación internacional para estudiantes indonesios. LSPR El Instituto de Comunicación y Negocios (LSPR Institute) firmó una colaboración estratégica con el University College London (UCL), una de las mejores universidades del mundo, en una cálida ceremonia en el campus de la UCL.

Esta colaboración es un hito importante para ambas instituciones a la hora de abrir el acceso a la educación global y fortalecer la colaboración académica transfronteriza. La firma estuvo a cargo de Prita Kemal Gani, fundadora y directora ejecutiva de LSPR Institute, en representación de LSPR, y el Sr. Rhod Fiorini, director del programa de escuela de verano de la UCL, en representación de la UCL.

En su discurso, Prita enfatizó que esta colaboración está en línea con la visión del Instituto LSPR: preparar graduados que se destaquen en los campos de la comunicación y los negocios, con una perspectiva global.

«El Instituto LSPR cree que la educación de calidad debe traspasar las fronteras geográficas. La colaboración con la UCL allana el camino para que nuestros estudiantes estudien directamente en un campus de clase mundial, interactúen con la comunidad académica global y traigan a casa nuevas perspectivas que enriquecerán el mundo profesional en Indonesia», dijo, citado en un comunicado oficial, el martes 4 de noviembre de 2025.

El alcance de la colaboración incluye la participación de estudiantes de LSPR en el Programa Intensivo de Estudios Globales (UCL Summer School). Los estudiantes recibirán asistencia completa, desde la selección de módulos que se adapten al plan de estudios, el procesamiento de documentos y visas, información previa a la salida, hasta asistencia durante el proceso de aprendizaje y evaluación.

Los resultados del aprendizaje serán reconocidos como crédito académico oficial en el Instituto LSPR, mientras los equipos académicos de ambas instituciones se coordinan para garantizar los máximos beneficios desde el punto de vista académico y la experiencia personal.

Esta colaboración no sólo brinda a los estudiantes una experiencia de aprendizaje internacional, sino también la oportunidad de construir una red global, comprender la dinámica de la comunicación transfronteriza y experimentar la atmósfera de un «campus de enseñanza de clase mundial».

Desde una perspectiva institucional, esta asociación abre oportunidades para conferencias invitadas, investigación colaborativa y proyectos académicos conjuntos, que pueden enriquecer el plan de estudios y las redes de ambas partes.