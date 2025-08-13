Campeonato Junior de Asia Campeón 2025, Moh Zaki Ubaidillah fue arrastrado por una bonificación de millones de millones

VIVA – PB Djarum Aprecia mucho a los atletas exitosos que se enorgullecen de Indonesia en el ámbito internacional. Uno de ellos Moh Zaki ubaidillah O UBED, el campeón de solteros masculinos Asia Junior Championships (AJC) 2025.

Como una forma de apreciación, UBed fue recompensado con depósitos por valor de Rp45 millones y TV Polytron de 43 pulgadas. Las bonificaciones se dan directamente en la sede de PB Djarum, Kudus.

No solo se dan bonos, también se otorgan bonos a otros atletas que ganaron logros en AJC 2025. Ikhsan Lintang Pramudya/Rinjani Kwinnara Nastine (Dobles mixtos), Richie Doma Richardo (semifinalista único de los hombres) y Riesgo Angraini/Duet Angraini/Rinjani Kwinnara NASTININE (Semifinale (semifinale (semifinale (semifinale de las mujeres) dobles), respectivamente.

Director del Programa de Servicio Deportivo de la Fundación Djarum y presidente de PB Djarum, Yoppy Rosimin, enfatizó que este premio era una forma de consistencia del club para motivar a sus atletas.

«Ubed es un verdadero ejemplo de la regeneración de los atletas que corren en PB Djarum», dijo.

Yoppy se asegura de que PB Djarum continúe imprimiendo atletas súper talentosos que estén listos para hacer el nombre de la nación a nivel mundial. En el futuro cercano, el club celebrará una audición general para PB Djarum 2025 en Gor Djarum, Jati, Kudus, del 8 al 12 de septiembre de 2025.

Este evento de búsqueda de talento abre oportunidades para tres categorías de edad: U-11 (8-10 años/nacimiento 2015-2017), KU11 (11 años/nacimiento 2014) y KU12 (12 años/nacimiento 2013), tanto hombres como mujeres. La inscripción se puede hacer en línea a través del sitio web oficial de PB Djarum hasta el 31 de agosto de 2025.

«PB Djarum continuará buscando y preparando atletas súper talentosos que serán el sucesor de Uber para lograr logros de clase mundial», concluyó Yoppy.