VIVA – El Campeonato Nusantara 2026 del First Tech Challenge (FTC) no es solo una competencia de robótica. Más que eso, este prestigioso evento internacional abre un enorme espacio para el futuro de la generación joven de Indonesia, que es dura, adaptable y alfabetizada tecnológicamente.

Lea también: Bonificación de los SEA Games 2025 entregada directamente por Prabowo, la mayor apreciación de la historia



Así lo enfatizó el presidente general del Comité Olímpico de Indonesia (KOI) así como Presidente del Comité Olímpico Nacional de Indonesia (CON de Indonesia), Rey Sapta Oktohari, al inaugurar el Evento de Robótica Regional FTC 2026 de Nusantara en la Universidad SOR de Indonesia, Depok, Java Occidental, el domingo 8 de febrero de 2026.

Según Okto, es un saludo familiar. Raja Sapta OktohariLa FTC es un foro estratégico que está en línea con la visión del gobierno de preparar a la generación dorada de Indonesia que esté lista para competir a nivel global.

Lea también: El efecto del consejo de Prabowo, los atletas indonesios parecen locos y hacen historia en los SEA Games 2025



«Hoy no sólo abrimos una competencia de robótica, sino que también abrimos un espacio para el futuro de la generación joven de Indonesia. First Tech Challenge es un evento importante porque es donde los niños aprenden a pensar críticamente, resolver problemas, trabajar en equipo y desarrollar un carácter de liderazgo», dijo Okto.

Consideró que estos valores están en consonancia con el espíritu olímpico y la nacionalidad indonesia. Indonesia, dijo Okto, necesita jóvenes talentos que no sólo sean tecnológicamente superiores, sino que también tengan integridad y sean globalmente competitivos.

Lea también: KOI elogia la gran atención del presidente Prabowo y el contingente está máximamente motivado en los SEA Games 2025



«La FTC es una base importante para preparar a esta generación. Agradezco a todos los educadores, mentores, voluntarios y socios de la industria que colaboraron en el Campeonato FTC Nusantara 2026. Esta colaboración entre la educación y la industria fortalecerá el futuro de Indonesia», enfatizó.

A la ceremonia de apertura también asistieron el presidente y presidente de la junta directiva de Indonesia First Robotics (IFR), Dr. Ilham Habibie, el presidente de IFR, Dr. Riza Wahono, el miembro de la junta directiva de IFR, Dr. Yono Reksoprojo, y la Dra. Desra Ghazfan, quien también es representante de NOC Indonesia.

Ilham Habibie calificó el Campeonato FTC Nusantara 2026 como un prestigioso evento de robótica que reúne a los mejores jóvenes talentos en los campos de la tecnología y la innovación. Esta competencia es un foro estratégico para desarrollar futuras generaciones de innovadores a través del enfoque STEAMS (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes, Matemáticas, Deportes).

«Apoyar a la FTC no se trata sólo de asistir a una competencia, sino que es una inversión real en el futuro de la nación. La FTC es la base para una carrera en el campo STEMS, que será cada vez más crucial», afirmó el hijo del tercer presidente de la República de Indonesia.