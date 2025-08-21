Campeonato de tour 2025 Cambio de formato

El Temporada de 2025 PGA Tour Llega a su fin con el Campeonato Tour en East Lake Golf Club en Atlanta, donde alguien se llevará a casa la Copa FedEx.

El Los 30 mejores jugadores en la Copa FedEx La clasificación lo enviará a Lago este Donde el trofeo, y un montón de dinero, se ha entregado durante los 17 años de la existencia de los playoffs.

Este año será ligeramente diferente a los últimos años. Atrás quedaron los golpes iniciales otorgados a los jugadores por su rango entrando en el campeonato del Tour. En cambio, cada jugador en el campo de 30 hombres comenzará incluso a la par en una carrera de juego de accidente cerebrovascular de 72 hoyos hasta el final.

Cambios en el campeonato del tour: no más trazos iniciales

Los cambios, o como los etiquetaron la gira, las «mejoras» se anunciaron en mayo, a mitad de la temporada regular. El cambio ha obtenido una firma pública del campeón de 2024 Scottie Scheffler.

«No era fanático de (iniciando golpes)», dijo a los periodistas en una conferencia de prensa previa al torneo «. No pensé que fuera una buena manera de terminar el año, por una variedad de razones.

Casualmente, Scheffler terminó siendo el jugador más herido por el cambio de formato. Bajo el formato anterior, Scheffler, propietario de una ventaja masiva en la clasificación de la Copa FedEx, habría comenzado el torneo a 10 bajo. Rory McIlroy, quien sigue a Scheffler en el número 2 en la clasificación, habría comenzado a 9 bajo. La puntuación habría bajado por la clasificación así hasta que llegó incluso a la par.

Obviamente, eso ha significado que alguien podría ganar el campeonato del Tour sin disparar el puntaje más bajo para el fin de semana. Eso es exactamente lo que sucedió la temporada pasada cuando Scheffler ganó el campeonato y la Copa FedEx, pero Collin Morikawa en realidad tuvo el mejor puntaje de golf de cuatro rondas.

Dada la oportunidad de reflexionar y con una gran ventaja en el torneo, Scheffler todavía piensa que la gira hizo la llamada correcta.

Cambios al bolso del campeonato de gira

Al ganar en 2024, Scheffler se llevó a casa $ 25 millones. Este año, el ganador del Campeonato Tour ganará «solo» $ 10 millones. Entonces, ¿qué da?

Como parte de los cambios en el Campeonato del Tour y los playoffs de la Copa FedEx, la gira ajustó cómo se distribuyó dinero de los playoffs. Los 10 mejores jugadores que ingresan a los playoffs dividieron $ 20 millones, con el líder (Scheffler) obteniendo $ 10 millones de eso. Luego, hubo otra división de $ 23 millones después del campeonato BMW con el jugador número 1 ganando $ 5 millones.

Entonces, para Scheffler específicamente, entra en la semana después de haber ganado $ 15 millones en el dinero del premio de playoffs de la Copa FedEx. Además, ganó el Comcast Business Top 10, que le valió $ 8 millones. Eso significa que ya ganó $ 23 millones además de toda su temporada de ganancias en el curso antes de poner una camiseta en el suelo en East Lake. Obviamente, si puede ganar el Campeonato Tour – donde es un favorito enorme – Se irá con otros $ 10 millones además de eso.