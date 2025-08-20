Campeonato de tenis de Jaya 2025 listo

VIVA – Hipmi Jaya nuevamente presenta el evento deporte El prestigioso campeonato de tenis de Jaya 2025, que se llevará a cabo del 26 al 28 de agosto de 2025.

Este torneo se convierte en un campeonato tenis Primero en el calendario de las actividades de Hipmi Jaya y lleva un concepto único: no solo una competencia deportiva, sino también un foro para construir redes y ampliar las ideas comerciales en la industria deportiva.

Esta competencia competirá con la doble categoría de dobles masculinos y femeninos, con la división de niveles que van desde principiantes hasta principiantes superiores. Con este sistema, los participantes pueden competir de acuerdo con sus habilidades y sentir la atmósfera de un torneo inclusivo.

La ronda preliminar o JC Group Stage está programada para el Anwa Racquet Club el 26 de agosto de 2025. Este lugar fue elegido porque presenta una atmósfera cómoda e instalaciones modernas que apoyan a los participantes.

Mientras tanto, el pico del evento, JC Final & Inauguration, se llevará a cabo en el Palacio Sahid el 28 de agosto de 2025, para presentar una experiencia más exclusiva para finalistas e invitados.

El evento fue diseñado con tres objetivos principales que están en línea con la visión de Sapta Jaya Hipmi Jaya: creando una atmósfera cálida y llena de energía, fortaleciendo las redes comerciales entre los miembros, así como la apertura de espacio para compartir información sobre la oportunidad de la industria deportiva.

«Queremos crear más que solo torneo de tenis normal. A través del Hipmi Jaya Tennis Club, construimos un foro para que los jóvenes empresarios se familiaricen entre sí, compartan experiencias y desarrollen redes comerciales mientras disfrutamos de deportes casuales «, dijo Asa Dahlan, presidenta del Hipmi Jaya Tennis Club.

Según él, este evento está en armonía con el espíritu de Hipmi en la construcción de un ecosistema de jóvenes emprendedores adaptativos y continúa creciendo.

Además de la competencia principal, Jaya Tennis Championship 2025 también presentará un exclusivo programa de charlas titulado «Jóvenes emprendedores adaptativos para un crecimiento continuo».

This session will review the ratio of investment in the racket and money market sports industry, by presenting experienced speakers such as Edlin Prabawa (Chair of Finance, Banking and Economic Planning), Anton K. Adiwibowo (President Director of CBI), and Karaeng Raja Adjie (Chair of the Capital Market Autonomy Agency BPD Hipmi Jaya), and Diby Satari CEO Gelora

No solo eso, la serie de eventos se cerrará con la inauguración el último día, como una forma de celebración para el nacimiento de este torneo inaugural. La inauguración también es un impulso simbólico que los deportes pueden ir de la mano con el crecimiento de las redes comerciales.

El entusiasmo de los miembros de Hipmi Jaya hacia este evento fue visto como real. Varias compañías miembros, como Andamas, los hermanos del grupo y dos lados del cambiador de dinero, han expresado pleno apoyo para el buen funcionamiento del evento. Esta participación muestra cuán fuerte es la sinergia entre los miembros para apoyar actividades que combinan deportes y negocios.

Jaya Tennis Championship 2025 también es una continuación de la tradición Hipmi Jaya que a menudo hace que los deportes sean una red media efectiva. Se espera que este torneo no solo traiga una competencia competitiva en el campo, sino que también abre valiosas oportunidades de aprendizaje comercial.

Con un espíritu de unión y una visión a largo plazo, Jaya Tennis Championship 2025 es visto como un impulso importante. Este evento no solo registra la historia como el primer torneo de tenis Hipmi Jaya, sino que también tiene el potencial de convertirse en un modelo de organización en el futuro.