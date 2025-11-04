Campeón Ramadhipa de ETC Catalunya 2025, Moreno Soeprapto dice que ha comenzado una nueva era de logros

VIVA – Una noticia orgullosa viene del mundo. carreras de motos Europa. Corredor joven indonesio, Mahoma Kiandra Ramadhipalevantó con éxito la Roja y Blanca en el Circuito Barcelona-Catalunya, España, tras ganar la Carrera 1 de la European Talent Cup (ETC) el domingo 2 de noviembre de 2025.

Lea también: Jorge Martín oficialmente ausente de MotoGP Portugal: centrarse en la recuperación de lesiones



Este sensacional logro recibió el reconocimiento directo de la Asociación Indonesia de Motociclistas (IMI). En su declaración oficial, IMI calificó la victoria de Ramadhipa como un impulso importante para la reactivación de los logros automotrices nacionales.

Ramadhipa parecía extraordinario con una mentalidad férrea. Aunque partió desde la posición 24 debido a una penalización en la sesión anterior, el joven corredor se mostró agresivo y consistente hasta que finalmente superó a sus oponentes uno por uno. Terminó la carrera con una espectacular victoria, con sólo 0,007 segundos de ventaja en la línea de meta.

Lea también: KONI presenta Decreto de Gestión del IMI 2025-2030, Moreno Soeprapto listo para Gaspol



Presidente del IMI, Moreno Soepraptocalificó la victoria de Ramadhipa como una prueba clara del gran potencial del talento indonesio a nivel mundial.

«Empezar desde el puesto 24 y terminar en el puesto 1 es una manifestación del espíritu rojiblanco: nunca darse por vencido. Esto es una validación de que los niños de la nación son capaces de competir al más alto nivel del mundo», dijo Moreno.

Lea también: ¡Francesco Bagnaia está furioso! Condena la decisión de arrancar Moto3 en Sepang tras el accidente



Moreno enfatizó que esta victoria fue el inicio de una nueva era para el IMI que ahora se enfoca en desarrollar los logros de los deportistas nacionales. Aseguró que toda la energía de la organización se dirigiría a apoyar a corredores y atletas automovilísticos destacados.

Se dice que los logros de Ramadhipa están en línea con los Tres Pilares de la Visión 2025-2030 de IMI, que se convirtieron en la nueva dirección de la organización después de que KONI aprobara oficialmente la gestión.

IMI también fortalecerá la base de datos nacional de atletas a través del sistema KTA Pro IMI y Racing License (KIS). Todos los corredores jóvenes destacados deben estar registrados para garantizar un desarrollo más mensurable.

«No sólo estamos orgullosos, sino también responsables. IMI trabajará junto con el equipo y los patrocinadores de Ramadhipa para que su carrera sea fluida. También invitamos a todos los Pengprov a que este logro sea una motivación para desarrollar el talento regional», agregó Moreno.

La victoria de Ramadhipa en el legendario circuito europeo es una prueba clara de que el futuro del automóvil de Indonesia es cada vez más brillante.

«Agradecemos al equipo de Ramadhipa, a la familia y a los patrocinadores. IMI seguirá trabajando duro para que nazcan más campeones del mundo de Indonesia», concluyó Moreno.