VIVA – Escuadrón Chelsea muestra la acción de tocar la solidaridad. Los jugadores de los Blues acordaron dejar de lado algunos de los bonos de campeones. Copa Mundial de Clubes Para la familia fallecida Diogo Jota y Andre Silva.

Chelsea acaba de ganar la primera edición del formato de la Copa Mundial de Clubes FIFA en julio. Se desempeñaron poderosos en la final al derrocar a Paris Saint-Germain 3-0. Para esta victoria, el London Club se embolsó un premio de £ 84.4 millones.

Del total de premios, Chelsea Management asignó alrededor de £ 11.4 millones como un bono dividido para los jugadores que participaron en el torneo. Sin embargo, el club y el jugador tomaron una decisión especial: una parte del bono será donada a la familia Jota.

El valor de una parte del bono alcanza los US $ 500 mil o el equivalente de miles de millones de rupias, antes de deducirse la conversión, impuestos y otros costos sociales.

Esta acción se llevó a cabo como una forma de respeto por la trágica partida de Jota y su hermano menor, Andre Silva. Ambos murieron en un accidente automovilístico en la provincia de Zamora, España, el 3 de julio. Andre Silva fortaleció por última vez el club portugués, Pentifiel.

Jota en sí es conocida como uno de los atacantes de principios Liverpool Desde que se unió a Wolverhampton Wanderers en 2020. Durante el uniforme de los Rojos, anotó 65 goles en 182 apariciones.

Como forma de respeto, el mes pasado, Liverpool retiró oficialmente el número 20 de Jersey en todos los niveles de equipo. El número está estrechamente unido a la figura de Jota mientras defiende los rojos.