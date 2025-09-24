Campeón del mundo del boxeo con paga triste, que ahora vive con enfermedades pesadas

VIVA – Boxeo Hasta ahora, se conoce como uno de los deportes mejor pagados del mundo. Grandes nombres como Oleksandr Usyk y Daniel Dubois incluso se llaman REAP £ 100 millones y £ 50 millones del duelo de unificación de peso pesado en julio pasado.

Mientras tanto, bóxer Al mismo tiempo, el influencer de Jake Paul, según los informes, se bolsó hasta $ 40 millones (RP618 mil millones) del partido contra el ex campeón mundial de peso pesado Mike Tyson, en noviembre de 2024.

Sin embargo, la realidad no siempre es tan hermosa. Un abogado de deportes de lucha, Erik Magracen, desmanteló recientemente el deslizamiento salarial de uno de los antiguos campeones del mundo del boxeo, Heather Hardy. El resultado fue asombrado: Hardy resultó estar lejos de la palabra próspero a pesar de haber tenido un cinturón de campeón mundial.

Hardy, quien se retiró en mayo de 2024 después de 12 años de carrera, era conocido como un ex campeón mundial de la clase de pieles de la OMB. Incluso se desvió al evento del campeonato de lucha de nudillos desnudos.

Desafortunadamente, el largo viaje en el ring no es directamente proporcional a los ingresos. A partir de los datos distribuidos por Magracen, para sus primeros cuatro partidos profesionales en Nueva York, Hardy solo se embolsó $ 1,000 (alrededor de Rp. 15 millones) por batalla, a pesar de siempre ganar números absolutos.

Cuando ganó un título internacional después de derrotar a Crystal Hoy, Hardy solo recibió una tarifa de $ 5,000 (rp. 74 millones). De hecho, el pago más alto registrado fue de solo $ 80,000 (RP1.18 mil millones).

En general, de las 17 batallas registradas en el salto salarial, Hardy solo recaudó un total de $ 236,450 (RP3.65 mil millones). Si se promedia, el ingreso es de solo $ 9,094 (RP140 millones) por partido o alrededor de $ 21,495 (RP332 millones) por año.

Cabe señalar que este número no incluye dos batallas resistentes fuera de Nueva York, incluido un Duele contra Amanda Serrano.

El ingreso relativamente pequeño es claramente cada vez más triste si se considera el costo de los campos de capacitación, los impuestos, la atención médica. Hardy incluso ahora tiene que luchar con graves afecciones de salud.

En un documento legal que también fue compartido por Magracen, se decía que Hardy sufría de encefalopatía traumática crónica (CTE), trastornos de la visión, a experimentar convulsiones todos los días.

En una entrevista con BBC Sport el año pasado, Hardy afirmó estar amargado al aceptar la realidad después de sacrificar todo por su carrera.

«Doy todo y no tengo nada. Lo que es difícil para mí aceptar es que he dado tanto y ahora tengo que comenzar desde el principio nuevamente», dijo Hardy.