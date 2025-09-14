Campeón de las Coronas de Drama de la Fuerza Supremental en 2025 BMW PGA Championship

El Campeonato BMW PGA en Wentworth Club, uno de los eventos insignia en el DP World Tour–Ledió un final dramático en 2025, como el de Suecia Alex prevaleció sobre Francia Adrien Saddier Después de un playoff.

Ambos jugadores terminó la regulación 72 hoyos en un abrasador 19 bajo par 269, empatando por el liderazgo y forzando la sesión adicional. Noren, un ex ganador en Wentworth (2017), conocimiento del curso apalancado, nervios estacionados y un juego corto de embrague para asegurar el título.

Los nueve sobretensiones y otros cazadores

Noren y Saddier compartió el liderazgoPero la presión estaba sobre. Tyrrell Hatton Hizo un último empujón, que lo trajo a una distancia sorprendente, terminando a las 15 debajo y replicando por el quinto lugar.

Viktor HovlandMientras tanto, mantuvo las cosas estables en condiciones más volátiles, terminando 15 bajo y sólidamente en la mezcla.

Otros contendientes incluidos Aaron Rai y Patrick ReedAmbos terminan a las 16 debajo de un empate por tercera, así como fuertes exhibiciones de Trili y Matt Fitzpatrick en -15.

La tabla de clasificación era profunda, subrayando cuán competitivo era el campo en Wentworth esta semana.

Posición Jugador Puntaje 1 Alexander Noren -19* 2 Adrien Saddier -19 T3 Aaron Rai -16 T3 Patrick Reed -16 T5 Darren Fichardt -15 T5 Ewen Ferguson -15 T5 Viktor Hovland -15 T5 Tyrrell Hatton -15 T5 Matthew Fitzpatrick -15 T5 Si-woo kim -15 11 Wa-woo -14

Puntos de inflexión: águila, impulso y nervios

Algunos Momentos clave balanceó la semana. El águila de Noren el día 18 en su ronda del sábado lo ayudó a permanecer en una posición sorprendente en el último día.

Cargo dominical de Hatton fue definido por una juerga birdie al final de la ronda, una carrera de siete birdies en sus últimos 10 hoyos lo convirtió en uno de los Los jugadores más populares en el cursoy reavivó una oferta seria por el título.

Mientras tanto, el clima y la configuración del curso en Wentworth parecían recompensar el juego agresivo pero inteligente; Los jugadores que cronometraron sus cargos correctamente y evitaban los bogeys, fueron los que hicieron ruido en el tramo. La experiencia y la compostura de Noren demostraron ser decisivas cuando la presión alcanzó los extras.

El regreso de Noren a la cima

Para Noren, esta victoria fue más que otro título; Marcó un regreso a la forma en un curso que se adapta bien a su juego, mostrando tanto su destreza en la pelota como su equilibrio bajo presión.

Alex Noren Últimos 5 aperturas: 3m: T7Wyndham: T3British Masters: 🏆 (Primera victoria en 7 años) Masters europeos: MCBMW Wentworth: 🏆 DG Ranking 25 antes de su victoria hoy. Noren todavía es uno de los jugadores más impresionantes con los que he jugado. #semental pic.twitter.com/txiqjytzl – Smylie Kaufman (@smyliekaufman10) 14 de septiembre de 2025

Saddier, del mismo modo, demostró que es un contendiente serio en la gira. Aparecer a Noren disparó para disparar en cuatro rondas, y mantener una parte de la ventaja en el último día, no es una hazaña pequeña, especialmente cuando la oposición incluye competidores experimentados de la Ryder Cup y los principales ganadores.

El playoff, en última instancia ganado por el sueco, podría llegar a los márgenes más finos, pero también dice mucho sobre la resistencia y el gen del embrague de Noren.

«Sentí que el playoff era más fácil, en cuanto a condición, que el 72º hoyo», dijo Noren. «Pensé que había golpeado eso en el agua, pero tuve una gran mentira. Tuve la suerte de un buen descanso, ya que mi pelota estaba sentada bien …

«A veces tienes que pelear y hoy fue así».

¿Qué sigue?

Desde el punto de vista del DP World Tour, la victoria de Noren en un evento de primer nivel como el BMW PGA Championship refuerza la profundidad y la intriga en la parte superior de Golf europeo. Implicaciones de la Copa Ryder son claros, y la confianza será alta en el tramo final de la temporada.

«Me gusta volver a Europa y confié en el proceso», dijo Noren. «En términos de la Ryder Cup (Noren es un vicecapitán europeo), los otros muchachos han estado jugando mejor que yo. Estoy ansioso por ese partido, no puedo esperar».

Saddier, ahora firmemente en el radar Después de una fuerte peleaTendrá el impulso de la creencia de que puede contener una semana tras semana. Y jugadores como Hatton, Hovland y Fitzpatrick demostraron que incluso cuando una victoria no se materializa, se puede construir un impulso grave.

Mientras miramos hacia adelante, la copa Ryder (26-28 de septiembre) será el próximo gran evento, y se están acercando las semanas de cierre del calendario DP World Tour. El impulso de Wentworth tendrá un gran peso, ya que los jugadores se empeñan por la forma, la confianza y los lugares en sus equipos nacionales que se dirigen al escenario más grande del golf.