¡Campeón de Garuda! El equipo nacional del fútbol fútbol de Indonesia, cepilla Dinamarca en la final del torneo CFA International 2025

Shijiazhuang, VIVA – Equipo nacional de fútbol futsá indonesio Ganó con éxito el título de CFA International Men’s Futsal Tournament 2025 después de derrotar a Dinamarca con un puntaje convincente de 4-2 en el partido final que tuvo lugar en Shijiazhuang, Hebei, China, el jueves 11 de septiembre de 2025.

Desde el comienzo de la pelea, Indonesia parecía agresiva con juegos rápidos y alta presión. El ataque tras el ataque construido por el equipo de Garuda hizo que la defensa danesa se abrumara. El objetivo de apertura de Indonesia nació a través de una buena combinación de ataques de ala, antes de que Dinamarca hubiera igualado.

Sin embargo, la mentalidad campeona mostrada por los jugadores hizo que Garuda volviera a seguir adelante. Indonesia continúa aprovechando las oportunidades de las transiciones rápidas, hasta que finalmente puede cerrar el partido con una victoria 4-2.

Algunos jugadores parecen brillantes como la «moto» de los ataques de Garuda, especialmente en el asentamiento final y aprovechan las oportunidades en un momento crítico.

También se vio la consistencia en el mantenimiento de la disciplina de defensa: aunque había un contraataque de Dinamarca, la línea de defensa de Indonesia pudo detener la amenaza para que el puntaje no se ampliara.

El gol ganador llegó en la fase final del partido, mostrando que Indonesia pudo mantener el enfoque y la resistencia hasta el último silbato.

Este Trofeo Internacional CFA es un récord importante para Indonesia. Además de agregar confianza, la victoria sobre un equipo europeo fuerte como Dinamarca también es una capital valiosa para lidiar con una gran agenda, desde los Juegos SEA de 2025 hasta la Copa Futsal Asiática 2026 que se llevará a cabo en Indonesia.

El entrenador Héctor Souto llamó a este torneo un lugar para que las pruebas ideales midieran la calidad del equipo, así como para entrenar la mentalidad de la competencia mental de los jugadores. «Esta victoria es una prueba del arduo trabajo del equipo. Debemos continuar desarrollándose hacia el objetivo principal en la Copa Asiática 2026», dijo.

Con este resultado, el equipo nacional de fútbol futsá indonesio no solo trajo a casa el título, sino que también demostró que pudieron competir con equipos de otros continentes. El rendimiento sólido, la disciplina de supervivencia y la creatividad en el ataque son la clave del éxito de Garuda en este torneo.

Indonesia ahora está mirando la próxima agenda con alto optimismo, mientras mantiene la esperanza de obtener mayores logros a nivel asiático.