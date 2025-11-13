Campañas de concientización y bandas con púas en el cuello tienen como objetivo proteger a los trabajadores de la caña de azúcar de Junnar







Con leopardo avistamientos y ataques van en aumento en Junnar, el Equipo de Rescate Vanyajeev Nisarg Sanvardhan, Junnar y la Fundación Palabra para la Naturaleza organizaron conjuntamente una campaña especial de concientización sobre el conflicto entre humanos y leopardos.

Celebrada durante la actual temporada de cosecha de caña de azúcar, cuando los leopardos suelen buscar refugio en campos densos, la campaña tenía como objetivo educar a los trabajadores de la caña de azúcar y a los lugareños sobre cómo identificar la actividad de los leopardos, mantenerse alerta y trabajar de manera segura en áreas de alto riesgo.

Los expertos en vida silvestre Aakash Mali (fundador), Deepak Mali (vicepresidente), Hemant Ghadge y el presidente de Word for Nature, Shubham Pandey, guiaron a los trabajadores a través de demostraciones prácticas y compartieron sus experiencias de campo. Los miembros del equipo Anup Shelar, Shubham Jadhav, Chirag Soni, Kalyani Zharote, Pranit Aadhav y Kiran Pujari también participaron activamente.

Hablando al mediodía, Shubham Pandey dijo: «Esta no es la primera vez que celebramos sesiones de sensibilización, pero la situación de este año es mucho más alarmante. Recibimos llamadas de socorro todos los días desde junar pueblos: antes no era tan frecuente. El miedo se ha extendido por toda la región; algunas familias están planeando abandonar sus hogares, mientras que los jóvenes buscan trabajo en otros lugares en lugar de cosechar caña de azúcar”.

Y añadió: «Los hemos estado convenciendo de que mantengan la calma y no abandonen sus aldeas. La tendencia del comportamiento de los leopardos también ha cambiado: antes, los ataques solían ocurrir sólo por la noche, pero ahora los leopardos se ven incluso durante el día. Ya no prefieren a los perros como presa, ya que los perros pelean o huyen. Los humanos, especialmente los niños y los ancianos, se han convertido en objetivos más fáciles. Los más vulnerables son los cortadores de caña de azúcar que trabajan en lo profundo de los campos».

Los rescatistas de vida silvestre Aakash y Deepak Mali interactuaron estrechamente con los trabajadores, explicándoles cómo leer señales como marcas de pug, marcas de garras o llamados de leopardo y cómo responder de manera segura si se encuentran con un animal salvaje. Destacaron que el pánico, los gritos o la carrera pueden desencadenar un ataque, mientras que un comportamiento tranquilo y alerta a menudo lo previene.

La campaña difundió el mensaje de “Coexistencia entre humanos y leopardos”, instando a la gente a ver la vida silvestre como parte del equilibrio natural en lugar de una amenaza. Los aldeanos participaron con entusiasmo y exigieron más sesiones de este tipo en los talukas de Junnar y Shirur.

Mientras tanto, el Departamento Forestal ha intensificado las iniciativas de seguridad. Desde octubre de 2024, la División Forestal de Junnar ha distribuido más de 3.300 bandas para el cuello con púas a los trabajadores de la caña de azúcar. Estos collares protectores ligeros están diseñados para evitar lesiones mortales durante la caza de leopardo. ataquesque generalmente apuntan al cuello.

La conservadora asistente de bosques, Smita Rajhans, dijo: «La mayoría de los casos fatales ocurren cuando los leopardos se agarran del cuello. Las bandas con púas han salvado varias vidas y ahora son una parte importante de nuestra estrategia de seguridad. La seguridad de las personas sigue siendo nuestra principal prioridad».

La campaña adquirió nueva urgencia tras la trágica muerte de Rohan Bombe, de cinco años, en la aldea de Pimparkhed el 2 de noviembre. Su muerte a manos de un leopardo provocó protestas generalizadas y demandas de medidas preventivas más estrictas.

En respuesta, el Departamento Forestal ha intensificado las patrullas nocturnas, ha instalado cámaras trampa adicionales y ha ampliado las campañas de concientización para garantizar que la seguridad y la coexistencia vayan de la mano en MaharastraEl país de los leopardos.





