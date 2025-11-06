Campaña navideña Skims protagonizada por Nara y Lucky Blue Smith: compre en línea

hojea se vuelve acogedor en su versión más nueva campaña navideñaprotagonizada por TikToker Nara Smith y su esposo modelo Lucky Blue Smith, un lanzamiento familiar que sirve como continuación del marketing impulsado por la cultura pop de la marca.

Filmada por Cass Bird, la campaña presenta a tres de los cuatro hijos de la pareja en una serie de cuadros vividos: niños con conjuntos de costillas de algodón, padres con forro polar a juego.

Para Nara, la asociación enfatiza la tesis de la marca de que la “vida real” -o al menos, la versión curada de ella- vende. «Para nosotros, las vacaciones se tratan de desacelerar y hacer que lo ordinario parezca significativo», dijo en un comunicado. Lucky Blue se hizo eco del sentimiento: «Parecía un reflejo genuino de cómo pasamos las vacaciones: relajados, juntos como familia. Eso es lo que me encanta de Skims. Se adapta a la vida cotidiana».

El ascenso de Nara Smith de creadora de nicho de TikTok a favorita de la industria de la moda ha sido uno de los arcos más inesperados y polarizadores del año. Lo que comenzó como serenos videos de cocina estilo ASMR en los que se elaboraban artículos como Pop-Tarts y cereales “desde cero” se ha convertido en invitaciones de primera fila y acuerdos de marcas globales. Sólo en los últimos meses, protagonizó campañas para Miu Miu y desfiló en la Semana de la Moda de Nueva York.

Si bien Smith ha generado algunas reacciones negativas por su contenido en línea, y algunos la critican por respaldar una regresión a la era de las amas de casa de la década de 1950, Skims recibe el matiz con los brazos abiertos. La marca ya ha generado titulares en torno a elecciones de casting poco convencionales: desde una campaña masculina de “White Lotus”, hasta una presentación de ropa interior para atletas universitarios y una alineación ultraviral de músicos de “It girl” (Ice Spice, SZA y PinkPantheress entre ellos). El lanzamiento navideño del año pasado presentó a los niños Kardashian junto con una gama de ropa de estar por casa en colores dulces.

El Tienda navideña en sí abarca las categorías probadas y verdaderas de SKIMS (conjuntos de Cotton Rib, ropa de estar por casa de lana, básicos de tonos neutros) mientras combina mejoras listas para regalar: Romance Lace, vestidos lenceros de seda, pijamas con adornos de plumas y sujetadores de diamantes de imitación. También regresa la colección de dormir para niños, posicionada como la solución fotográfica familiar a juego para aquellos que no quieren vivir entre estampados de renos de franela.

Compre la colección completa de Skims Holiday aquíy algunos elementos destacados a continuación:

EDICIÓN LIMITADA Conjunto de botones de manga larga