Campaña de Ramadán para los huérfanos

Jacarta – Ramadán a menudo interpretado como un momento de reflexión y preocupación social. En medio de los ajetreados preparativos para dar la bienvenida al Eid al-Fitr, han surgido varias iniciativas que intentan traer felicidad de una manera más inclusiva, especialmente para aquellos que celebran las fiestas religiosas con limitaciones.





Uno de ellos se realizó a través de una colaboración entre Zahin Community y una empresa de panadería premium que lanzó una campaña social titulada «Colaboración Harvest X Zahin: Let Eid Be The Light». Este programa se lleva a cabo durante el Ramadán 1447 Hégira, del 25 de febrero al 20 de marzo de 2026, con el objetivo principal de compartir la felicidad con los niños. huérfano en varias regiones.

A través de este programa se invita al público a participar en forma de limosna distribuida a través de paquetes. donación. Estos paquetes están disponibles en más de 100 puntos de venta repartidos en 33 ciudades de Indonesia y se puede acceder a ellos en línea a través de las redes comunitarias y los canales de redes sociales involucrados.





La directora ejecutiva de PT Sentra Aktaha Horeca, Sylvia Andriani Rizal, explicó que esta colaboración nació del deseo de crear Ramadán y Eid al-Fitr como un momento de felicidad que se puede sentir más ampliamente. Según él, todavía son muchos los niños que pasan las vacaciones sin la presencia de su familia completa o en condiciones limitadas.

«Este programa está motivado por el deseo de hacer del Ramadán y del Eid al-Fitr un momento inclusivo de felicidad. Vemos que todavía hay grupos de personas que celebran el Eid al-Fitr con limitaciones o sin la presencia de la familia», afirmó.





Todos los ingresos de las ventas de paquetes de limosna se distribuirán a fundaciones de huérfanos a través de la Comunidad Zahin. Cada donación se registra directamente y se distribuye a través de una red verificada de beneficiarios, acompañada de documentación e informes de rendición de cuentas como forma de transparencia.

La participación pública también se amplió gracias al apoyo de varias figuras públicas y personas influyentes, entre ellas Intan Erlita, Fairuz A Rafiq y Risty Tagor, quienes también invitaron a sus seguidores a participar en esta acción de compartir.

Para concluir la serie de programas, la distribución de donaciones se llevará a cabo a través de actividades con huérfanos en marzo de 2026 en uno de los puntos de venta en el área de Ampera, Yakarta. Está previsto que el evento incluya una ruptura del ayuno juntos, un taller de motivación y una entrega simbólica de paquetes de limosna a los beneficiarios. Los donantes seleccionados también tienen la oportunidad de participar en sesiones de fanmeeting con personas influyentes que los apoyan.