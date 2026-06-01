Campaña de demolición masiva en Ahmedabad; los funcionarios limpian 4.000 metros cuadrados de terreno

A campaña de demolición masiva Se inauguró en Ahmedabad, Gujarat, dijeron funcionarios el lunes, y agregaron que se despejaron alrededor de 4.000 metros cuadrados de terreno para el proyecto de la carretera, informó IANS.

La campaña de demolición y eliminación de invasión a gran escala en la ciudad de Viramgam del distrito Ahmedabad de Gujarat como parte del proyecto de la carretera de cuatro carriles Viramgam-Surendranagar-Wadhwan, dijeron.

La operación cubrió casi 4.000 metros cuadrados de terrenos gubernamentales y privados a lo largo de un tramo de 400 metros cerca del lago Gangasar.

Las autoridades dijeron que el área se había convertido en un importante cuello de botella de tráfico, lo que afectaba la conectividad en la entrada a la ciudad de Viramgam.

El magistrado subdivisional Virendra Desai dijo que la acción se tomó después de completar todas las formalidades legales y procedimientos de adquisición de tierras, según el PTI.

Según los funcionarios, la tierra era de propiedad privada y había sido adquirida según el proceso de adquisición de tierras prescrito, con una compensación proporcionada a los propietarios elegibles antes de tomar posesión.

Desai dijo que el tramo incluía tres dargahs y varias otras invasiones que habían obstruido el paso. obras previstas de ampliación de la carretera.

Estructuras retiradas durante la operación

Los funcionarios dijeron que la campaña de demolición implicó la eliminación de tres dargahs, cinco tiendas y alrededor de 100 invasiones relacionadas con terrenos del cementerio.

Se desplegó maquinaria pesada, incluidas cinco máquinas JCB, dos excavadoras Hitachi y 15 volquetes, para despejar el sitio y facilitar la ampliación de la carretera estatal número 17, informó la agencia de noticias.

Se mantuvo una fuerte presencia de seguridad durante toda la operación para garantizar el orden público.

En el lugar se desplegaron más de 550 policías, entre ellos un Superintendente Adjunto de Policía (DySP), 15 inspectores de policía, equipos de varias comisaríasy personal de la Policía de Reserva del Estado, la Subdivisión contra el Crimen y el Grupo de Operaciones Especiales.

Las autoridades dijeron que la demolición se completó pacíficamente y sin incidentes adversos.

Proyecto pretende mejorar la conectividad

El diputado SP Tapan Kumar Dodiya dijo que la operación tenía como objetivo eliminar un obstáculo de larga data para el proyecto de ampliación de la carretera.

El superintendente de policía rural de Ahmedabad, Om Prakash Jat, dijo que la administración había estado planeando la operación durante varios meses y había celebrado múltiples reuniones con funcionarios gubernamentales, autoridades policiales y representantes de la comunidad antes de llevar a cabo la operación, informó la agencia de noticias.

Añadió que se llevaron a cabo amplias consultas con las partes interesadas locales y que todos los procedimientos legales se completaron antes de que comenzara la demolición.

Parte de esfuerzos más amplios contra la invasión

Las autoridades dijeron que la limpieza del terreno ayudará mejorar el flujo de tráfico y conectividad regional al eliminar un cuello de botella histórico en el punto de entrada de Viramgam.

La operación sigue a una campaña similar de eliminación de invasión llevada a cabo en el área de Dhandhuka del distrito de Ahmedabad en abril, donde las autoridades limpiaron estructuras ilegales a lo largo de la autopista Dhandhuka-Bagodara como parte de los esfuerzos de aplicación de la ley en curso, informó la IANS.

(con entradas IANS)





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