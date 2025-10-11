Camión Pertamina que contenía 24 mil litros de combustible se quema en una gasolinera de Palmerah y una persona resulta herida

Jacarta – Un camión que transporta gasóleo (bbm) Pertamina ardiendo en Gasolinera Jalan Kemanggisan Utama Raya No.11, Palmerah, Yakarta Occidental (Jakbar), sábado 11 de octubre de 2025, temprano en la mañana.

«El camión cisterna de combustible de 24.000 litros se incendió (supuestamente porque) la dinamo del dispositivo de llenado se incendió», dijo a los periodistas el jefe de operaciones del subdepartamento de Gulkarmat del oeste de Yakarta, Syarifuddin, a los periodistas el sábado 11 de octubre de 2025.

Incidente fuego Se informó que esto sucedió alrededor de las 03.58 am de la mañana. Debido a este incidente, se enviaron cuatro camiones de bomberos y 29 miembros del personal para extinguir el incendio rojo.

Un empleado de la gasolinera, Ramdani (40), resultó herido como resultado de este incidente. Syarifuddin explicó que el incendio se produjo cuando la gasolinera se estaba llenando de combustible.



Pertamina Patra Niaga asegura la energía del país

«El vehículo que llenaba el combustible experimentó una chispa de la dinamo de carga cuando cargaba combustible del tanque del vehículo al tanque de la gasolinera», explicó.

El incendio fue extinguido con éxito a las 04.50 WIB. Las pérdidas resultantes de este incidente ascendieron a aproximadamente 2.500 millones de IDR.