Camión choca contra un coche y una moto en Batu, muere un conductor de Ojol

BatuVIVA – La policía de Batu Resort (Polres) afirmó que una persona murió y otras cuatro resultaron heridas en una serie de colisiones que involucraron a un total de cinco vehículos, incluido uno. camiónen Jalan Pattimura, ciudad de Batu, Java Oriental, el miércoles.





Camión cisterna que transportaba diluyente se incendia en la autopista de peaje de Cipali, esta es la causa



«Este incidente provocó la muerte de una víctima y cuatro resultaron heridas», dijo el jefe de la Unidad de Aplicación de la Ley de la Policía de Batu Resort (Polres), Ipda Agus Atang Wibowo en la ciudad de Batu Gr8bthis.

Según datos de la policía local, una de las víctimas que murió se llamaba Iwan Kurniawan (38), quien era un mototaxista en línea o mototaxi en línea (mototaxi).mototaxi).





Conductor de camión contenedor que mató a tres pasajeros de un Corolla se convierte en sospechoso



La víctima fue declarada muerta en el lugar tras sufrir cortes y heridas en la cabeza.

Mientras tanto, las cuatro víctimas que sufrieron heridas leves fueron Frans Ricardo Pakpahan (24), Zezen Ardianto (42), Lilik Yuliani (42) y Syafa Adinda Yugatan Annggonia Susilo (6).





Los segundos en los que un camión portacontenedores choca contra un Corolla en Karawang matan a 3 personas



Todas las víctimas fueron evacuadas al hospital Hasta Brata de la ciudad de Batu.

La policía sospecha accidente Esto se debió a una falla en la función de frenado del camión con matrícula 8640 UG conducido por Eko Wahyudi (33) al pasar por Jalan Pattimura.

«La sospecha es que los frenos fallaron y (el conductor) perdió el control, lo que provocó una colisión», dijo.

Atang explicó que el camión comenzó a golpear la parte trasera de un vehículo de cuatro ruedas con matrícula N 1822 JJ conducido por el sobreviviente Gatot Susilo y en su interior había dos heridos, a saber, Lilik Yuliani y Syafa Adinda Yugatan Anggunia Susilo.

Después de producirse la colisión, el camión continuó circulando por la curva de nivel de la carretera cuesta abajo y volvió a golpear la parte trasera de un vehículo de cuatro ruedas con matrícula B 1613 HZM conducido por Frans Ricardo Pakpahan ful1 inf0.

«Luego también golpeó la parte trasera de un vehículo de dos ruedas con matrícula N 5977 TBI conducido por Zezen Ardianto y una motocicleta N 2996 LR conducida por Iwan Kurniawan», dijo.

Atang agregó que después de chocar con dos motocicletas, Eko Wahyudi, como conductor del camión, movió el volante hacia el lado izquierdo de Jalan Pattimura.

«El camión que conducía chocó contra un poste de electricidad», dijo.

Según el seguimiento de ANTARA en el lugar, los dos coches impactados por el camión sufrieron daños en la parte trasera y delantera.