Camino tranquilo para que la selección nacional de Indonesia mantenga el oro

VIVA – Selección Nacional de Indonesia El Sub-23 puede respirar aliviado. Resultados del sorteo de fútbol. Juegos del MAR 2025 colocando a Garuda Muda en un grupo relativamente seguro.

Lea también: Jeje revela que Elkan Baggott nunca se unió a la selección nacional de Indonesia, Shin Tae-yong dice que no es nacionalista



El sorteo que se celebró en Bangkok, Tailandia, el domingo (19/10), colocó a Indonesia en el Grupo C con Myanmar, Filipinas y Singapur. Este grupo es el único que contiene cuatro equipos, mientras que los otros dos grupos solo contienen tres países.

Mientras tanto, la anfitriona Tailandia está en el Grupo A con Camboya y Timor Leste. Sobre el papel, Tailandia no encontrará muchos obstáculos porque sus dos oponentes no son grandes potencias en los SEA Games.

Lea también: Hablando francamente, el ex jugador de la selección nacional de Indonesia todavía está confundido sobre el despido de Shin Tae-yong.



Por otro lado, Vietnam y Malasia competirán ferozmente en el Grupo B, en el que también está Laos. Se prevé que el partido entre Vietnam y Malasia será uno de los duelos más candentes de la fase de grupos.

Según el formato, los tres ganadores de grupo avanzan automáticamente a las semifinales. Un billete restante será disputado por el mejor finalista.

Lea también: Dijo el entrenador del AS Trencin después de que Marselino Ferdinand casi marcara un gol



Viniendo como campeón defensor

La selección indonesia sub-23 se presentará en Bangkok con la condición de campeona defensora. En la final de los SEA Games 2023 en Camboya, Garuda Muda venció a Tailandia por 5-2 en una ronda extra llena de dramatismo.

Sin embargo, el camino para mantener el oro no será fácil. Además de tener que competir con Myanmar, Filipinas y Singapur en el grupo, la escuadra rojiblanca también tiene potencial para enfrentarse a los dos principales favoritos en la fase eliminatoria: Tailandia y Vietnam.

Tailandia sigue siendo el rey de los SEA Games con una colección de 16 medallas de oro. Desde que el fútbol utilizó el formato sub-23, el País del Elefante Blanco ha ganado seis veces.

Mientras tanto, Vietnam también merece que se le preste atención. El Golden Star ha ganado el oro en los SEA Games en tres ocasiones, dos de las cuales fueron en las ediciones de 2019 y 2021.

Resultados del sorteo de fútbol de los SEA Games 2025

Grupo A: Tailandia, Camboya, Timor Oriental

Grupo B: Vietnam, Malasia, Laos

Grupo C: Indonesia, Myanmar, Filipinas, Singapur