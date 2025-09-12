Camino hacia nosotros a través de la inversión de capital para ser popular dice experto







La entrada a Estados Unidos a través de la ruta de inversión de capital se está volviendo popular, e indios, particularmente estudiantes Y los profesionales en campos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) pueden considerar esta opción, según un experto en la ley de inmigración de los Estados Unidos.

Hablando aquí sobre el estado actual del programa de inversores de inmigrantes EB-5, el abogado de inmigración indio estadounidense Nadadur S Kumar dijo que ya no es una opción de nicho. La Visa EB-5 otorga un estado de residente permanente legal (una tarjeta verde) a los extranjeros con un requisito de inversión mínimo de $ 8,00,000 (Rs 6-7 millones de rupias).

El aumento en los valores de las propiedades y la equidad hipotecaria ha habilitado más Indios para financiar sus inversiones, a menudo con el apoyo de los padres. Muchos titulares de visas de H-1B y estudiantes que pasan de F-1 a H-1B en los EE. UU. También han podido aprovechar su progreso financiero para perseguir EB-5 «, dijo.

El programa VISA se está convirtiendo en una vía cada vez más popular para los indios, particularmente los estudiantes y profesionales en los campos STEM, dijo. Sin embargo, esta demanda es impulsada puramente por los números y no es el resultado de ninguna discriminación, agregó.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente