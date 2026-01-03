Caminar todos los días puede reducir la grasa abdominal, dicen los expertos

Jacarta – Reducir grasa del vientre suele ser el principal objetivo de muchas personas que empiezan a hacer ejercicio con regularidad. Esto no es sólo por la apariencia, sino también por la salud a largo plazo.

Porque hay un tipo de grasa que es la más peligrosa: la grasa visceral. Esta es la grasa profunda que rodea órganos vitales como el hígado, el estómago y los intestinos. Esta grasa es metabólicamente activa y está estrechamente relacionada con un mayor riesgo de padecer diversas enfermedades crónicas.

En medio de la ajetreada vida diaria, actividades sencillas como caminar son una opción de ejercicio sostenible y de fácil acceso. La pregunta es, ¿existe un mejor momento para caminar para reducir más eficazmente esta grasa visceral? Desplácese para obtener más información…

Según los expertos en nutrición y salud, la respuesta no es tan sencilla como elegir mañana o noche. La coherencia es en realidad el factor más determinante.

«No existe un momento verdaderamente ideal para caminar y reducir la grasa visceral», dijo Megan Tomlin, nutricionista, citado por Comer bienSábado 3 de enero de 2026. «Lo más importante es la constancia con la que alguien lo hace», continuó.

Se sabe que la grasa visceral afecta la producción de hormonas, aumenta la inflamación, interfiere con la sensibilidad a la insulina y aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes. Por lo tanto, reducirlo es una parte importante de los esfuerzos para mantener la salud a largo plazo.

Ilustración de estar hinchado debido a la acumulación de grasa en el estómago.

Mascha Davis, otra nutricionista, dijo que caminar con regularidad puede aumentar la sensibilidad a la insulina, reducir las hormonas del estrés y favorecer el metabolismo de las grasas. Todos estos beneficios influyen en la reducción de la grasa visceral de forma paulatina, sin necesidad de realizar ejercicio de alta intensidad.

Aunque la constancia es la clave principal, el tiempo de caminata todavía ofrece diferentes beneficios adicionales. Salir a caminar por la mañana, por ejemplo, puede ayudar a establecer una rutina saludable antes de comenzar las actividades diarias.

Muchas personas se sienten más motivadas y de mejor humor después de caminar por la mañana. Esta actividad ligera también ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre y el metabolismo, especialmente para quienes pasan mucho tiempo sentados durante el día.

La exposición a la luz solar de la mañana ayuda a regular el ritmo circadiano del cuerpo, lo que afecta la calidad del sueño. Se sabe que dormir mal está asociado con un aumento de grasa visceral, por lo que estos beneficios pueden tener un impacto indirecto en la salud metabólica.