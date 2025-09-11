Camille Hackney se une a la música primaria de olas, compañía cultiva la división de marca

Powerhouse Publishing and Management Company Música de ola principal está expandiendo su división de marca con la contratación del ex ejecutivo de Top Atlantic Records Camille Hackney como Jefe de Asociaciones de Brand, con sede en la oficina de la compañía en Nueva York, y Bart Saunt como vicepresidente senior, con sede en Los Ángeles.

Además, Sam Sklover de la división de marca ha sido promovido a vicepresidente de asociaciones de marca en Nueva York.

Hackney y Saunt se unen Música de ola principal A medida que el número de catálogos icónicos en su lista continúa creciendo, que actualmente incluye a Bob Marley, Prince, Stevie Nicks, Notorious Big, James Brown, The Doors, Frankie Valli y The Four Seasons, Smokey Robinson, Whitney Houston, Ray Charles y muchos más.

Hackney anteriormente trabajó en varias etiquetas de Warner Music Group, incluidos Eastwest Records, Elektra Entertainment Group, y más recientemente completó dos décadas con Atlantic Records, como director de asociaciones y jefe del Consejo de Asociaciones de Marca Global para Warner Music Group en Nueva York. Con los años, ha construido y ejecutado los principales programas de asociación con marcas Fortune 500 que incluyen American Express, Pepsi/Frito Lay’s, Google, Stellantis, Apple, Citibank, Starbucks, AT&T, PUMA, LVMH, Samsung y SC Johnson. Su trabajo también incluyó el desarrollo de programas con las principales ligas deportivas como la NBA, la NFL, la NHL y la NCAA.

«Estoy encantado de ver a nuestro equipo madurar y crecer todo al mismo tiempo», dice Straughn. «Conocí a Camille por más de 20 años y siempre he respetado y admirado no solo su trabajo, sino que su espíritu competitivo y su fuerte reputación en el espacio de la marca. Decir que estoy emocionado de que se una a nuestro equipo en crecimiento sería una subestimación, y estoy ansioso por trabajar estrechamente con ella en los próximos años».

Saunt aporta más de 25 años de experiencia a la ola primaria, ya que ha trabajado en asociaciones de marca que construyen campañas innovadoras para artistas legendarios y contemporáneos. En su papel anterior en Universal Music Group, dirigió la expansión a licencias de marca registrada, estableciendo una base para asociaciones más amplias que siguieron. A lo largo de su carrera, Saunt ha colaborado efectivamente con las marcas corporativas para apoyar a los catálogos que incluyeron a Bob Marley, The Beatles, Velvet Underground, Bon Jovi, The Beach Boys, Alice Cooper, Tony Bennett, Robbie Robertson, Lady Gaga, Katy Perry y marcas como Sonos, Bulova, Microsoft, Gatorade and Companies in the Gaming Sector.

«Bart ya ha demostrado ser una gran adición con sus primeras contribuciones a la compañía, poniendo victorias en el tablero desde el primer día», dice Straughn. Él continúa, «tenemos la suerte de tenerlo en el equipo».

En poco más de seis años en Primary Wave, Sklover ha asegurado colaboraciones con Prince para Airbnb y Boyz II Men para Chili’s, así como para tratos con McDonald’s, Adidas, Narragansett Beer y otros. El conocimiento de la música ecléctica y profunda de Sam continúa agregando valor a la división de marca y ha contribuido significativamente a su crecimiento en el equipo.

«Habiendo visto el crecimiento y la madurez de Sam en los últimos cinco años, promoverlo fue una decisión fácil», dice Straughn. Continúa: «Ha sido increíble verlo liderar estas increíbles campañas y continuar construyendo relaciones con marcas de todo el mundo».