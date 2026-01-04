Cami arriesga su empresa; TL hace una amiga stripper

ALERTA DE SPOILER: Esta publicación contiene spoilers del episodio 8 de la temporada 2 de “Landman”, “Handsome Touched Me”, que se estrenó el domingo 4 de enero en Paramount+.
Bueno, “Landman” ha regresado después de la semana pasada. episodio loco y cachondo. ¡Definitivamente las cosas han dado un giro! Las finanzas de M-Tex Oil parecen bastante inciertas, ¡pero al menos un miembro de la familia Norris está teniendo éxito en el casino! Siga leyendo para desglosar toda la acción de esta semana.
- Uf, ¿te imaginas un peor comienzo de mañana que recibir un sermón de Nate (Colm Feore)?
- Tommy (Billy Bob Thornton) muestra su amor por Estados Unidos al no saber con orgullo nada sobre su historia. ¡EE.UU! ¡EE.UU!
- «¿Estoy hablando con tu maldito fantasma?» Buenos días, Tommy.
- «Es una maldición, mi mente es aguda». Maldita sea, no llevamos ni dos minutos de este episodio y TL (Sam Elliott) me está haciendo llorar.
- Me encanta este lado vulnerable de Tommy y TL.
- Si Tommy y Angela (Ali Larter) negociar dinero a cambio de sexo no es amor verdadero, no sé qué lo es.
- Que Tommy contrate a una bailarina exótica para que le enseñe a su padre cómo hacer fisioterapia es… ¿creativo?
- Por supuesto, Angela y Ainsley (Michelle Randolph) ya habían llevado a los ancianos al club de striptease.
- Maldita sea, tu saber Ángela puede preparar unos cócteles helados deliciosos (y peligrosos) con esa máquina de margaritas.
- Excelente caída de aguja en el estrecho de George.
- ¿¡¿Por qué Rebecca (Kayla Wallace) ha estado en tantos accidentes automovilísticos?!?
- Supongo que Ángela es un… ¿fenómeno del juego? ¿Quién lo sabía?
- Un hombre valiente que coquetea con Cami (Demi Moore) mientras ella lee sola en el bar.
- Eww asqueroso… ¿¡¿el hombre (Jay Huguley) la tocó?!? ¡Fuera las manos!
- Vaya, Cami es muy cortante con Tommy de inmediato. Esta reunión no va a ir bien.
- ¡Bien por ti, Charlie (Guy Burnet)! Suenas muy inteligente en una situación de alta presión.
- Que Cami intente llevar moralidad a la industria petrolera suena bien, pero se la comerían viva. ¡Escucha a tus asesores, Cami! No recibirás un premio por cumplir tu palabra.
- Uf, Charlie, ¡buena suerte para localizar ese gas imposible de encontrar!
- Doble up, Charlie: «Qué mujer más solitaria vas a ser». ¡Cortando hasta la médula!
- Aww, Cami abriéndose a Tommy se siente bien. ¡Ella tiene muchas cosas que hacer y a él le importa!
- Cheyenne (Francesca Xuereb) luciendo la matrícula personalizada “Hot Lipps” es genial.
- Ja, me encanta que Nate se dé cuenta de un insulto perdido.
- ¡Buen intento, Dale (James Jordan)! Tienes rizz, pero no niveles TL de rizz.
- Tommy, parece que estás cavando tu propia tumba al ver a Gallino (Andy García) a espaldas de Cami. ¡No es inteligente!
- Rebecca, Charlie se preocupa por ti lo suficiente como para ser sincero contigo y desafiarte. ¡No huyas de eso!
- Margaret (Deidra Shanell) regresar a casa después del cambio de imagen e inmediatamente emocionar a su esposo (Bobby Ray Cauley Jr.) fue un lindo botón en esa historia.
- ¡TL está tan feliz en la piscina!
- «¿Puedes preguntarle a TL si su prostituta se quedará a cenar?» — Ángela, una anfitriona perfecta.
- Muy bien, Dale, fue una broma divertida y traviesa. ¡Aquí por ello!
- ¿TL usando sus jeans en la piscina? Icono de la moda.