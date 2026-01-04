Cami arriesga su empresa; TL hace una amiga stripper

ALERTA DE SPOILER: Esta publicación contiene spoilers del episodio 8 de la temporada 2 de “Landman”, “Handsome Touched Me”, que se estrenó el domingo 4 de enero en Paramount+.

Bueno, “Landman” ha regresado después de la semana pasada. episodio loco y cachondo. ¡Definitivamente las cosas han dado un giro! Las finanzas de M-Tex Oil parecen bastante inciertas, ¡pero al menos un miembro de la familia Norris está teniendo éxito en el casino! Siga leyendo para desglosar toda la acción de esta semana.