Cameron Heyward grita lo que está perjudicando a los Steelers en la tercera baja

El Pittsburgh Steelers mostró una mejora en muchas áreas en defensa durante la semana 3 versus la Patriotas de Nueva Inglaterra. Detrás de un juego fuerte del liniero defensivo All-Pro Cameron HeywardLos Steelers forzaron cinco conclusiones y registraron cinco capturas.

Pero la defensa de los Steelers aún luchó en algunas áreas clave, incluso en tercer down. Los Patriots convirtieron 6 de 13 intentos de tercer intento y también fueron 4 de 5 en el cuarto abajo.

Después del juego, Heyward abordó los problemas del equipo al salir del campo en la Semana 3.

«Creo que a veces no estábamos prestando atención a nuestras tareas. A veces puedes tener un poco de sed allí». Heyward dijo a los periodistas después del juego. “Crees que solo va a ser un furtivo o dos.

«Pero luego, por otro lado, puede hacerte susceptible a grandes pases. Tenemos que tener nuestros ojos en los lugares correctos. Esto es algo de lo que podemos aprender».

Los Steelers aprendieron lo suficiente sobre la mosca para mantener una victoria 21-14 contra los Patriots el domingo.

Los Patriots no lograron convertir su único intento de tercer intento en su último impulso del concurso. En ese momento, la defensa de los Steelers estaba protegiendo una ventaja de 7 puntos.

Nueva Inglaterra no se convirtió, pero ganó 12 yardas en el tercer y 13 en la posesión final del equipo. Luego, en cuarto y 1, los Steelers no permitieron que un pase los venciera.

Esquinero de profundidad Echols de Brandin hizo un tackle clave en el piso en el receptor DeMario Douglas. El tackle condujo a una pérdida y una facturación de 1 yarda en las bajas para terminar el juego.

Luchas defensivas de los Steelers en tercera y cuarta abajo

La defensa de Pittsburgh hizo un trabajo excelente al quitar el balón en la semana 3. Dos veces, los Steelers forzaron las pérdidas de balón cuando los Patriots estaban dentro de la línea de 5 yardas.

En una de esas ocasiones, los patriotas corren Rhamondre Stevenson Elevaba con la pelota justo a la altura de la línea de gol.

Pero cuando los Steelers no estaban forzando balones sueltos o intercepciones, su defensa no pudo salir del campo.

Antes de la unidad final, los Patriots tenían 6 de 12 en tercer intento. En cuatro de esas no conversiones, Nueva Inglaterra ganó suficientes yardas en el tercer down para crear una situación cuarta y corta.

En los cuatro de esos cuartos y cortos, los Patriots eligieron hacerlo y convirtieron la oportunidad.

Nueva Inglaterra no solo convirtió esos cuartos bajos, sino que cortó la defensa de los Steelers. Los Patriots promediaron 8.75 yardas por jugada en sus primeros cuatro intentos de cuarto intento.

Una de las conversiones de cuarto intento de Nueva Inglaterra fue un pase de touchdown de 16 yardas.

Cameron Heyward de Steelers dio una propina a otro pase para int

Los expertos esperan que Heyward sea uno de los mejores defensores de Pittsburgh cada semana. Después de un poco de una Semana Subparte 1, Heyward ha entregado actuaciones estelares consecutivas.

En la semana 3, el veterano liniero defensivo registró seis tacleadas en total. También tuvo un saco, defensa de pase y un golpe de mariscal de campo.

La defensa del pase de Heyward llegó tarde en la primera mitad con los Patriots en la línea de 2 yardas de los Steelers. El liniero defensivo propuso un pase, que Echols interceptó en la zona de anotación.

Esa fue una de las cinco conclusiones para los Steelers y primero de los dos dentro de la línea de 5 yardas.

Sin la intercepción de pase inclinado, los Patriots probablemente al menos patearon un gol de campo antes del medio tiempo. Si todo lo demás fuera igual, Nueva Inglaterra podría haber tenido la ventaja en el cuarto trimestre.

En cambio, a pesar de los problemas defensivos del tercer y cuarto paso, los Steelers nunca siguieron el domingo. Mejoraron a 2-1 con su primera victoria en Nueva Inglaterra desde 2008.