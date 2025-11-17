Cameron Heyward de los Steelers se lanza contra Ja’Marr Chase por el incidente de escupir

liniero defensivo Cameron Heyward pasó al segundo lugar en el Acereros de Pittsburgh Lista de juegos jugados de todos los tiempos el domingo. Con esa longevidad, Heyward es claramente uno de los máximos líderes en el vestuario del equipo.

Eso significa que cuando Heyward habla, sus compañeros de equipo y el resto del equipo NFL escuchar mucho.

Después de la Semana 11, el liniero defensivo All-Pro tuvo algunas cosas bastante negativas que decir sobre Bengals de Cincinnati receptor abierto Ja’Marr Chase.

Heyward sugirió a los medios que el receptor abierto de los Bengals no merecía estar en la NFL debido a su incidente de escupir en la Semana 11.

«Dos competidores, pero un hombre lo llevó demasiado lejos», dijo Heyward sobre el back defensivo de Chase y los Steelers. jalen ramsey, vía The Pittsburgh Post-Gazette. «Nuestro muchacho fue penalizado, pero si quieres escupirle a un muchacho, no perteneces al juego».

jalen ramsey dijo a los periodistas que Chase le escupió durante el último cuarto del enfrentamiento Steelers-Bengals. En respuesta, Ramsey golpeó a Chase, lo que resultó en una expulsión del back defensivo. No fue hasta después del juego que se reveló el razonamiento detrás del golpe de Ramsey.

Chase negó haber escupido a Ramsey cuando habló con los periodistas después del partido. Sin embargo, el vídeo de Austin Briski, fotógrafo deportivo de Fox 19 mostró que Chase escupió claramente a Ramsey justo antes de que el back defensivo le lanzara un golpe.

Cameron Heyward pide que la NFL tome medidas contra Ja’Marr Chase

No existe ninguna situación en la que sea aceptable lanzar un puñetazo a otro jugador en la NFL. Los golpes lanzados siempre resultarán en una expulsión, lo que pone al equipo en desventaja.

Ramsey podría enfrentar más medidas disciplinarias mediante una suspensión. Otros defensores de la liga como Brian Rama y Daron Payne cumplió suspensiones de un juego después de lanzar un puñetazo.

Pero Heyward esencialmente argumentó que la reacción de Ramsey era comprensible dadas las circunstancias con Chase. El tackle defensivo de los Steelers hizo ese argumento mientras aparentemente pedía a la liga que también castigara al receptor de los Bengals.

«Ojalá la NFL lo maneje», dijo Heyward. vía Alex Kozora de Steelers Depot. “Todos intentamos calmarnos [Ramsey] abajo, pero si un hombre te escupe, esa es una reacción diferente a la que deberías tener que enfrentar”.

Video muestra a Chase Spit en Jalen Ramsey

Cuando habló con los periodistas después del enfrentamiento de la Semana 11, el receptor de los Bengals trató de descartar cualquier idea de que le escupiera a Ramsey. Pero el video de Briski captó lo que hizo Chase.

“Vista a nivel de campo del segundo altercado entre Ja’Marr Chase y Jalen Ramsey», publicó Briski en X como título de su video. «Chase dijo: ‘No escupí a nadie’.

«El video muestra claramente que así fue».

Vista a nivel de campo del segundo altercado entre Ja’Marr Chase y Jalen Ramsey. Chase dijo: «No escupí a nadie». El video muestra claramente que así fue. #bengalas @FOX19

El vídeo está circulando por el mundo de los medios deportivos. Adam Schefter de ESPN informó El domingo por la noche, un portavoz de la NFL le dijo que la liga «revisará el incidente».

Águilas de Filadelfia liniero defensivo Jalen Carter no recibió una suspensión de la liga por escupir vaqueros de dallas jugador de ataque Dak Prescott en la Semana 1. Sin embargo, el incidente ocurrió antes del primer juego del juego y Carter recibió una expulsión por escupir.

Por lo tanto, la liga consideró La expulsión de Carter como suspensión de un juego. Carter también recibió una multa de 57.222 dólares.

Chase no fue expulsado por escupir a Ramsey.

«No. Obviamente, no lo hicimos. No vimos nada que alcanzara ese nivel en absoluto», dijo el árbitro Bill Vinovich a los periodistas después del concurso. vía Christian Arnold del New York Post.