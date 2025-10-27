Cameron Heyward critica a los Steelers después de la derrota de los Packers

El Acereros de Pittsburgh recibió otro en la barbilla en la Semana 8. Después de una primera mitad fuerte, las cosas se vinieron abajo para el equipo, especialmente Cameron Heyward y la defensa de los Steelers, en la segunda mitad contra el Empacadores de Green Bay.

En un momento, los Packers anotaron 25 de 28 puntos, lo que les permitió lograr una victoria 35-25.

Obviamente, Heyward, uno de los capitanes defensivos de Pittsburgh, no estaba satisfecho con el desempeño del equipo. Lo dejó saber con muchas palabras mientras hablaba con los periodistas después del partido.

«Hay que manejar la adversidad mucho mejor. Este juego se erosionó en la segunda mitad y las grandes jugadas fueron nuestra muerte hoy», dijo Heyward a los medios. a través de Joe Rutter de TribLive.com. “No vas a ser perfecto ahí fuera, pero tienes que seguir luchando.

«Simplemente creo que hay mucho balón y poca lucha de nuestro lado».

Heyward continuó diciendo aún más.

«No podemos permitir que las penalizaciones o cosas que van en tu contra afecten tu corazón en el juego». añadió. «Cuando tienes una historia de amor con este juego, siempre tiene que haber aceptación».

Los Packers comenzaron el partido del domingo por la noche con 1 de 6 en terceras oportunidades. Sin embargo, en su primer intento de tercera oportunidad de la segunda mitad, el mariscal de campo de Green Bay amor jordano completó un pase de 59 yardas al ala cerrada Tucker Kraft.

Ese fue el comienzo cuando los Packers convirtieron cuatro de sus últimos seis intentos de tercera oportunidad en el juego. Green Bay también terminó con 454 yardas y un promedio de 9.7 yardas por pase.

Mientras tanto, los Steelers ayudaron a la causa de los Packers, cometiendo dos faltas personales en la segunda mitad. Los Steelers cometieron seis faltas para 65 yardas en la derrota.

Cameron Heyward y Steelers Pass Rush desaparecen

Los Steelers efectivamente pusieron a Love bajo cierta presión durante todo el domingo por la noche. Así que no era como si el equipo no tuviera ninguna presión sobre los mariscales.

Sin embargo, los Steelers no pudieron crear jugadas de bienvenida con su presión sobre el pasador. ellos fallaron para registrar una captura contra Love, y cuando estaba bajo presión, Love a menudo todavía conectaba con un receptor para una gran jugada.

La semana 8 fue la primera vez en esta temporada que Heyward y los Steelers no pudieron registrar una captura. Aún así, en los últimos dos juegos, los Steelers tienen sólo dos capturas. Tampoco llevan comida para llevar en los últimos 13 cuartos.

Es difícil generar pérdidas de balón cuando el mariscal de campo contrario no está bajo una presión constante.

Secundaria de los Steelers nuevamente incendiada

Los comentarios de Heyward parecieron ser más generales en lugar de estar dirigidos a un determinado compañero de equipo o incluso a un grupo de posición. Pero la secundaria del equipo merece muchas críticas por segunda semana consecutiva.

La secundaria de Pittsburgh permitió 360 yardas aéreas, el máximo de la temporada, contra los Packers. Fue la tercera vez en los últimos cuatro juegos que los Steelers cedieron 300 yardas por aire.

Durante ese tramo, los Steelers permitieron ocho pases de touchdown y registraron dos intercepciones.

El domingo por la noche, la secundaria del equipo no pudo seguir el ritmo de Kraft, quien registró la mayor cantidad de yardas tras recepción para un ala cerrada desde 2018.

poder que el primer ala cerrada con más de 140 yardas recibidas y dos touchdowns contra los Steelers desde Jackie Smith en 1963.

Ya sea por la falta de “lucha”, por no poder lidiar con la adversidad o por algo más, fue una actuación vergonzosa para la defensa de los Steelers. Heyward y sus compañeros de equipo estarán en peligro de caer a la marca de .500 la próxima semana si no mejoran rápidamente en ese lado del balón.