Cameron Crowe Book Tour para incluir a Sheryl Crow, Kate Hudson, otros invitados

Cineasta Cameron Crowe Comencé a entrevistar a músicos de gira para Rolling Stone, y ahora finalmente se va de gira. Crowe asumirá el papel de cabeza de cartel en Seven Cities para apariciones detrás de sus nuevas memorias, «The UNOL», junto con invitados que participarán en una conversación con el periodista convertido en director.

El primer espectáculo será el 29 de octubre, el día después de que el libro llegue a las tiendas. En esa fecha, en Washington, el Teatro Warner de DC, Jake Tapper Será el invitado de Crowe por la noche. La noche siguiente, el 30 de octubre en Nashville en el Teatro CMA, será una noche de cuervos de conteo, por así decirlo, como Crowe se une al héroe local Sheryl Crow. El otro invitado confirmado hasta ahora es Kate HudsonUna de las estrellas de su película «casi famosa», que se sentará con Crowe en su Turf casero, que aparece en el Magnolia en el área metropolitana de San Diego el 13 de noviembre.

Las noches en las que no se han anunciado el invitado aún son el Athenaeum Center de Chicago, el 1 de noviembre; Seattle’s Benaroya Hall, 19 de noviembre; Montalban de Hollywood, por dos noches, del 20 al 21 de noviembre; y el Orfeo de San Francisco, para la última noche de la gira el 23 de noviembre.

«Siempre me ha encantado contar las historias detrás de las historias», dijo Crowe en un comunicado. «Presentar amigos y seres queridos a los personajes y aventuras inolvidables que inspiraron mi periodismo y películas siempre ha sido una pasión. Ahora coincide con el 25 aniversario de ‘casi famoso’ y el lanzamiento de ‘The Uncoly’, no puedo esperar para compartir esas historias y noches con las audiencias que han seguido mi trabajo a lo largo de los años. No solo es un privilegio, será una explosión».

Live Nation está promocionando la gira. La primera preventa, designada como «Una preventa de Cameron Crowe», comienza el jueves a las 10 am hora local, con preventas adicionales a seguir. El general de venta comenzará este viernes a las 10 am local, a través de Livenation.com.

«The Uncole» es el primero de los dos libros que mirarán hacia atrás en los comienzos de Crowe como periodista de música. Explicó la división en una declaración a Associated Press. «Pasé la última década más o menos reiniciando esos primeros temas como (David) Bowie y Fleetwood Mac, Joni Mitchell y Led Zeppelin», dijo. «El acto de mirar hacia atrás en sus seres más pequeños sacó lo mismo en mí. El libro se dividió en dos, el primero es una memoria personal. El segundo saldrá el próximo año, con mucho material de entrevista nuevo».