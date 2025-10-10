Cameron Britton, Bill Heck y Justin Bartha se unen a la serie Siegfried & Roy

Cameron BrittonBill Heck y Justin Barta están completando el elenco de AppleTV+La próxima serie limitada sobre los magos icónicos Siegfried y Roy.

Titulado “Cosas salvajes”, la serie estará protagonizada por Jude Law y Andrew Garfield, mientras que miembros del reparto previamente anunciados Incluyen a Justin Theroux, Jessica Madsen y Brett Gelman. El drama de ocho episodios está basado en el podcast original de Apple, “Wild Things: Siegfried & Roy”.

El lema oficial del programa afirma que «cuenta la alocada relación de dos de los mejores showman-magos de la historia que, junto con sus tigres blancos, tienen la tarea de convertir la Ciudad del Pecado en un destino familiar. El dúo lleva el concepto de ilusión versus realidad al extremo, personal y profesionalmente, hasta que la tragedia replantea y abre un misterio que rodea su último fatídico espectáculo en Las Vegas».

Britton interpretará a David Neal, un investigador del USDA que fue asignado para investigar el casi fatal ataque de un tigre a Roy Horn. Heck interpretará a Jimmy Lavery, un consultor en el espectáculo inicial de Siegfried y Roy. Bartha interpretará a Ken Feld, el director de Feld Entertainment que trabajó con el dúo durante años.

Britton es quizás mejor conocido por su papel en la popular serie de Netflix “Mindhunter”, interpretando al asesino en serie Edmund Kemper. El papel le valió una nominación al Emmy en 2018. Britton también apareció en la serie de Netflix “The Umbrella Academy”, así como en programas como “Barry”, “Manhunt: Deadly Games” y “Shrill”. También estará en la próxima serie “Spider-Noir” y recientemente apareció en la película “Mickey 17” de Bong Joon Ho.

Heck protagonizó anteriormente el drama de FX “The Old Man” y la versión en serie de Amazon de “I Know What You Did Last Summer”. Otros papeles televisivos incluyen “Locke & Key”, “The Leftovers” y “The Americans”, mientras que ha aparecido en películas como “The Ballad of Buster Scruggs” y “Pit Stop”.

Bartha es conocido por sus papeles en las franquicias “The Hangover” y “National Treasure”, y Bartha también aparece en la serie de Disney+ “National Treasure: Edge of History”. También es conocido por su trabajo en el drama legal de Paramount+ “The Good Fight” y por su papel en “Godfather of Harlem”.

Britton está representado por UTA, Venture Entertainment Partners y Jackoway Austen, Bartha está representado por Gersh, MGMT. Entretenimiento y Jackoway Austen. Heck está representado por Gersh, Oscars, Abrams, Zimel & Associates y Katz, Golden, Rosenman.

John Hoffman desarrolló “Wild Things” para televisión y se desempeñará como productor ejecutivo, showrunner y director. Tanto Law como Garfield serán productores ejecutivos además de protagonizar. Matt Shakman será el productor ejecutivo y dirigirá el primer episodio. Brian Grazer será el productor ejecutivo de Imagine Entertainment, junto con los productores ejecutivos Tony Leondis y Kathy Ciric. Will Malnati, quien concibió “Wild Things: Siegfried & Roy”, será el productor ejecutivo del proyecto junto a Steven Leckart, quien escribió, narró y fue productor ejecutivo del podcast para At Will Media.