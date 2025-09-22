Cameo de Charlie Kirk, controversia SNL y más

Kanye West Nunca tuve problemas para ser sincero. La voluntad del rapero de provocar, que a menudo se incluyó en una conversación sobre la salud mental, lo catapultó a la cima de la cultura pop y más tarde, lo derribó del ápice.

El antisemitismo, la misoginia, la retórica anti-LGBTQ y su constante emisión de lavandería sucia han afectado al ganador del Grammy durante casi una década, en paralelo con sus coquetos con MAGA y la salvación cristiana. ¿Qué tipo de defensa merece West (también conocido como Ye)? ¿Qué podría ofrecer su perspectiva ahora?

«¿En quién?», Un nuevo documental con una serie de imágenes sin filtrar dentro de las pruebas interminables de Ye tiene algunas pistas. Más que eso, da una visión fascinante de una de las caídas más salvajes en la historia del entretenimiento.

Esto es lo que aprendimos del proyecto, dirigido por el antiguo colaborador de West Nico Ballesteros.

Medicamentos y «libertad»

La película de Ballesteros se reproduce como un viaje Whac-A-Mole a través de los problemas de Ye, a partir de 2018. Sin embargo, la piedra de toque narrativa del proyecto es el compromiso de Ye de vivir sin medicamentos para el trastorno bipolar que ha revelado previamente. La película abre en West y su hija North, luego en un niño pequeño, mientras explica su comprensión del sueño. «¿Sabes que si te duermes, ni siquiera caminarás?» dice el tot. «Necesito permanecer despierto, entonces», responde. Este es el marco a través del cual ves sus luchas mentales, un impulso constante por la «libertad», definido por West como una vida sin medicamentos.

Aunque está bien documentado en sus propias redes sociales durante los últimos 7 años, las luchas de salud mental de West leen diferentes cuando se editan en un largometraje. Su cruzada suena más urgente y menos aleatoria cuando ves su obsesión con sus alarmados socios corporativos en el arte y los negocios, como el zapatero Adidas y las etiquetas de la música Sony y Universal, se introducen en cada momento de su vida.

El director Ballesteros renuncia a la mayoría de los tropos que se encuentran en los documentales por un deseo de objetividad, le dice Variedad.

«Era importante crear un documental de observación y abrazar a Cinéma Vérité, no hacer un doctor participativo, sin cabezas parlantes, sin entrevistas. Sabía incluso como un joven de 18 años. Quería crear algo puramente observacional. Lo miro como una prueba de Rorschach para la sociedad, como un espejo».

La trama secundaria «SNL»

Aquellos que rastrearon la espiral de West en el pliegue de maga, con camisetas y sesiones de estrategia de «White Lives Matter» con Candace Owens, seguramente recordarán su titular «Saturday Night Live«Aparición. Dos años después de que Trump ganó la presidencia por primera vez, se presentaron hasta 30 rock con un sombrero MAGA, y usaron el final del espectáculo para despotricar sobre el» control mental «y sus nuevas alineaciones políticas.» SNL «cortó su discurso, pero el Doc revela una acción verdaderamente caótica detrás de los escenas.

Los ex miembros del reparto Leslie Jones y Jay Pharoah tienen la cara de piedra, ya que le preguntan a West qué está fuera de los límites para los posibles bocetos protagonizados por el rapero.

«No tengo ningún límite fuera de lugar. Estoy literalmente dentro de la esclavitud actual y estoy como acostado por mi propia gente para no liberar mi mente», dice West a los comediantes. «Los hijo de puta que son dueños de los estadios, vuelven a su apellido. Ellos son dueños del ungüento. Ahora somos más caros. Incluso si trabajamos en NBC».

West luego continúa diciendo que le costó $ 80 millones para devolver su catálogo de discos de sus etiquetas musicales, nada de que la leyenda de la música Prince «no pudiera permitirse. No tiene zapatos».

Michael quien Tiene una confrontación abrasadora con Ye, quien anteriormente en el escenario, en una alusión al presentador de «actualización de fin de semana», criticó a NBC por tener «comediantes negros aquí haciendo bromas sobre Bill Cosby». Che se pone directamente en la cara de West, preguntando por qué dijo esa «mierda» cuando el elenco admiró y lo recibió como una familia. West Demurs. Lindsay Shookus, un Wrangler y productor de talentos desde hace mucho tiempo de «SNL», inmediatamente trata de atraer a Ballesteros detrás de la cámara, diciendo «¿No puedes hacer eso, por favor? ¿No puedes grabar eso? Sería horrible para nosotros».

Quizás lo más impactante y sycophantic es una aparición de Chris Rock en el vestuario de Ye después del altercado. Rock compara a West con Sinéad O’Connor, quien, en una aparición «SNL» de 1992, rompió una foto del Papa Juan Pablo II para protestar por el abuso sexual en la Iglesia Católica. «Nadie sabe nada», le dice Rock a West, abrazándolo.

El sufrimiento de Kim

West ha luchado contra Kim Kardashian, su ex esposa y co-padre de cuatro hijos, en las redes sociales y en la corte de familia durante años. «¿En quién nombre?» Podría haber reforzado la imagen que él está pintada de ella como una chelínea controladora. Lo contrario es cierto. En su marcada objetividad, la película hace que el sufrimiento de Kardashian sea palpable a medida que su pareja cambia ante sus ojos (vea un clip exclusivo de una interacción tensa entre la pareja en la parte superior de esta publicación). Las lágrimas vienen rápidas y a menudo, como vemos en una visita de 2018 a Uganda. Un berrinche feroz de Ye dirigido a Kardashian y su primo Kim Wallace la deja aturdida.

«Tu personalidad no era así hace unos años. Fue muy y pocos intermedios», dice Kardashian. «No era diario, en cada conversación». Los expertos familiarizados con el pensamiento de West dicen que está arrepentido por gran parte del contenido de la película, pero no querían interferir con el producto final.

Kardashian se negó a proporcionar comentarios para esta historia. Su famosa familia también está atraída por la cola de Ye. Después de que West atrapa el calor para una sentada en la Casa Blanca de 2018, regresa a Los Ángeles diciendo que se siente «€ € en esta casa por mi esposa y Kris Jenner».

En otro alto decibel que grita, West le pregunta a Jenner, la madre de Kim, si se siente parcialmente responsable de la desglose mental y la estadía en el hospital que precedió a su chat de Trump. «Sí, estoy diciendo que sí», Jenner le dice a través de sus propias lágrimas, además de la pareja y la estrella de la televisión de realidad Corey Gamble «y te amo. No quiero que no seas perfecto, y quiero que mi hija te ame de la forma en que quieres que te ame».

Las hermanas de Kim, Khloe, Kourtney, Kendall y Kylie, pueden vislumbrarse en lo que parece ser una renovación de votos de boda de 2019. Aflexionando las lágrimas una vez más, Kardashian le dice a West: «Usted es mi esposo, mi mejor amigo, mi mayor creyente y un verdadero amor. Me prometo: frente a nuestra familia y amigos y antes de Dios, que será una esposa y mixtiva para todo el tiempo, para todo el tiempo, Kardian,» Kardian, dice Kardash.

Kardashian solicitó el divorcio de West en 2022.

Desde la izquierda: Charlie Kirk, Candace Owens y Ye.

Los nombres

Dado el estado de icono de West Onter, «¿en quién nombre?» está lleno de celebridades y figuras artísticas, políticas y culturales notables. Las imágenes de archivo de su era dorada incluyen interacciones con Beyoncé y Jay-Z, Justin Bieber, Lady Gaga, Rihanna, LeBron James, Anna Wintour, David Letterman, Naomi Campbell, Drake y Pharrell.

Más tarde, alrededor de 2019, vemos a West sentado para una sesión de estrategia con Pundit Candace Owens y el fallecido Charlie Kirk.

«Tengo que mostrar un ejemplo de una celebridad negra no perfecta que todavía gana», West le dice a Owens y Kirk. «Porque, si eres una celebridad y eres negro y eres perfecto? Eres la ama de llaves».

«Eres un esclavo glorificado», está de acuerdo Owens, ya que Kirk hace eco de que West parecería ser «la ayuda» en la construcción que establece el rapero.

Owens luego asegura a Occidente que «la cultura siempre estará río arriba de la política. Quien pueda controlar la cultura puede controlar la política. ¿Usted usa un sombrero MAGA? Rompió Internet».