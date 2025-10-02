Camel antiguo, tallas de gacela reescribe la historia del desierto árabe







Los investigadores han encontrado tallas de camellos, gacelas y otros animales – alrededor de 12,000 años y muchos más de 6 pies de altura, en el desierto de Arabia Saudita.

Estos fueron creados usando una roca en forma de cuña para crear líneas afiladas. Varios fueron grabados en repisas estrechas para que los artistas no pudieran retroceder para examinar el trabajo final.

Las tallas y las herramientas de grabado encontradas muestran que las personas vivían en el área unos 2000 años antes de lo que se pensaba.

No está claro cómo sobrevivieron en condiciones tan áridas, ya sea que vivieran de los lagos poco profundos que se agruparon durante parte del año o bebieron agua que se acumuló en grietas profundas.

