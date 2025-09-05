Camboya presenta el thriller de terror ‘Tenement’ como entrada de Oscar

Camboya ha presentado el thriller de terror psicológico «Vivienda«Codirigido por Inrasothythep Neth y Sokyou Chea, como su contendiente a la mejor función internacional en el 98º Premios de la Academia.

La película se desarrolla dentro de una tenencia en descomposición de JMER Rouge -era en Phnom Penh. Sigue a Soriya (Thorn Thanet), una artista manga camboyana-japonesa que regresa a casa después de la muerte de su madre y queda atrapado en una serie de visiones aterradoras que difuminan los límites entre el pasado y el presente.

«Tenement» World se estrenó en la competencia Big Screen en el Festival Internacional de Cine Rotterdam en 2024 y desde entonces se proyectó en el Festival de Cine Asiático de Osaka, Ho Chi Minh City International Film Festival, Seattle International Film Festival, Sitges Fantástico Festival de Cine, Festival de Cine Kaohsiung, Luxembourg City Film, Motel X y Horrorant’s Fright Nights, entre otros.

Filmado en Tokio y Phnom Penh, la producción comenzó en 2020, pero fue retrasada durante dos años por la pandemia Covid-19. La película empleó a Dolby Atmos Sound Design, el primero para Camboyian Cinema, y ​​ganó el mejor diseño de producción en el Festival Internacional de Cine Internacional 2024 Ho Chi Minh City.

La película es producida por Westec Media Limited y Kongchak Pictures.

Las ventas internacionales para «tenencia» son manejadas por sospechosos de carrete con sede en París.

Esto marca el último intento de Camboya en el Oscar Internacional de Oscar. El país ha presentado anteriormente varias películas, con solo «The Missing Picture» de Rithy Panh en 2013 asegurando una nominación. En 2022, el «regreso a Seúl» de Davy Chou llegó a la lista.

La lista de Oscar International se anunciará el 16 de diciembre y los finales cinco nominados se anunciarán el 22 de enero.