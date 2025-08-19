Camboya niega la instalación de minas hechas para soldados tailandeses heridos: esa es una guerra de guerra





Bangkok, Viva – Minas PMN-2 que se lastimó al ejército Tailandia ya en la región Camboya Desde algunos guerra Anteriormente, según el informe de Khmer Times.

Citando al ministro senior de Camboya, Ly Thuch, el diario informó que el 16 de julio al 12 de agosto, 13 tropas tailandesas pisaron minas mientras patrullaban en la frontera. Cuatro de ellos pierden los pies debajo de la rodilla o el tobillo.

Según el gobierno tailandés, el incidente ocurrió antes y después del conflicto armado en la frontera de los dos países del 24 al 28 de julio.

Ly Thuch instó al ejército tailandés a detener inmediatamente a las patrullas en la región camboyana que todavía estaba llena de reliquias de guerra, lo que trajo una amenaza mortal.

También rechazó las acusaciones de Tailandia que llamó «infundadas» de que Camboya tenía una nueva minas a lo largo de la frontera.

Ly afirmó que Camboya, como parte del partido en el Tratado de Ottawa que prohíbe las minas antipersonales, cumple completamente con el acuerdo al no plantar nuevas minas.

Disputa fronteriza durante décadas entre Tailandia y Camboya se habían convertido en un conflicto armado el 24 de julio, cuando los dos países se lanzaron la artillería y los tiros de ataque aéreo. Ambas partes informaron víctimas, incluidos civiles.

El 4 de agosto, Tailandia y Camboya anunciaron un alto el fuego inmediatamente, que luego fue seguido por un acuerdo oficial unos días después. (Hormiga)

