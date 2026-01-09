Pekín, VIVA – Camboya anunció haber arrestado y extraditado a Chen Zi a Porcelana. Es un conglomerado al que se le acusa de ser un capo de las prácticas de juego y fraude (estafas) en línea a gran escala en el país.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China confirmó el arresto del presidente de Prince Holding Group, Chen Zhi, en Camboya y su traslado a China es parte de nuestra responsabilidad compartida de erradicar los juegos de azar en línea.

«Durante algún tiempo, China ha cooperado activamente con países como Camboya para combatir los delitos relacionados con los juegos de azar en línea y el fraude en las telecomunicaciones con resultados significativos. Erradicar el fraude en las telecomunicaciones y los juegos de azar en línea es una responsabilidad compartida de la comunidad internacional», dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, en una conferencia de prensa en Beijing el jueves 8 de enero de 2026.

El Ministerio del Interior de Camboya dijo que Chen Zhi (38 años), presidente de Prince Holding Group, junto con otros dos ciudadanos chinos fueron arrestados y extraditados a China el martes 6 de enero de 2025, a petición de las autoridades chinas.

Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning Foto : ANTARA/Desca Lidya Natalia

En transmisiones de televisión en China, Chen fue descrito como «el líder de un importante sindicato transnacional de juegos de azar y fraude».

Chen, que nació en China y es ciudadano chino, anteriormente tenía la ciudadanía camboyana, que luego fue revocada. Ahora enfrenta acusaciones de Estados Unidos y Gran Bretaña por varios cargos relacionados con fraude y lavado de dinero.

«China está dispuesta a trabajar con los países vecinos, incluida Camboya, para aumentar la cooperación en materia de aplicación de la ley, proteger la seguridad de las vidas y propiedades de las personas y mantener los intercambios y la cooperación entre los países de la región», dijo Mao Ning.

Los fiscales estadounidenses acusaron a Chen de planear un fraude cibernético multinacional, utilizar su red empresarial para lavar dinero y cometer actos de violencia contra los trabajadores.

Las autoridades estadounidenses también confiscaron activos pertenecientes a Chen Zhi, incluidas propiedades por valor de al menos 100 millones de dólares, así como criptomonedas por valor de 14 mil millones de dólares.

Chen está acusado de defraudar a unos 250 estadounidenses con pérdidas de millones de dólares y, según se informa, una víctima perdió 400.000 dólares en criptomonedas.