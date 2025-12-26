Camboya acusa a Tailandia de realizar ataques en plenas conversaciones de paz

Jacarta – Fiestas Camboya acusar al equipo militar Tailandia aumentar ataque a lo largo de la disputada región fronteriza, aunque se había celebrado una primera ronda de conversaciones para aliviar las tensiones, dijeron el viernes los medios estatales.

La portavoz del Ministerio de Defensa Nacional, la teniente general Maly Socheata, declaró en una conferencia de prensa en la capital, Phnom Penh, que la operación militar tailandesa comenzó por la mañana.

La operación comenzó con bombardeos de artillería pesada contra varios lugares sensibles, incluida la zona del templo de Preah Vihear en la provincia de Preah Vihear, así como las zonas de los templos de Ta Krabey y Ta Mone en la provincia de Oddar Meanchey, como informó la Agence Kampuchea Presse.



El ejército tailandés lanzó un ataque contra objetivos militares en Poipet, Camboya.

Socheata dijo que las tropas tailandesas llevaron a cabo intensos ataques de artillería y operaciones con aviones de combate en las primeras horas, disparando docenas de proyectiles contra la aldea de Chouk Chey seguidos de ataques con aviones no tripulados.

No hubo confirmación ni reacción inmediata de Tailandia a la declaración del portavoz del Ministerio de Defensa.

Sin embargo, el jueves, el ejército tailandés dijo que encontró cuatro minas terrestres cerca del lugar donde un soldado tailandés resultó herido después de pisar una mina terrestre en la provincia de Surin.

«Estas minas fueron colocadas secuencialmente a lo largo de una ruta utilizada por las tropas y estaban ubicadas a sólo unos 30 centímetros (11,8 pulgadas) del lugar de la explosión inicial», dijo el Ejército Real Tailandés en un comunicado en la red social estadounidense, X.

El último acontecimiento se produce después de que Tailandia y Camboya mantuvieran sus primeras conversaciones militares el miércoles en la provincia tailandesa de Chanthaburi.

Un portavoz del Ministerio de Defensa de Camboya dijo que a pesar de los ataques reportados, un equipo del Comité de Límites Generales entre Camboya y Tailandia tenía previsto reanudar las discusiones el viernes.

Socheata espera que las conversaciones técnicas ayuden a poner fin a las hostilidades, restaurar la estabilidad regional y facilitar el regreso a la vida normal de los civiles desplazados.

La reunión del miércoles, que al parecer duró menos de una hora, marcó la primera reunión entre oficiales militares de ambos lados desde que se reanudaron los enfrentamientos.

Las autoridades tailandesas dijeron que 23 soldados tailandeses y un civil murieron en los combates, y agregaron que otros 41 civiles murieron como «efecto secundario». El Ministerio del Interior de Camboya dijo que 31 civiles camboyanos murieron.