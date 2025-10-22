Cambios en la exposición IMHAX 2025, tenga en cuenta el nuevo calendario

Jacarta – Exhibición Exposición de accesorios de indumentaria y cascos de motocicleta de Indonesia (IMHAX) 2025 anunció oficialmente cambios en el cronograma de implementación. Originalmente programada del 4 al 7 de septiembre de 2025, la exposición ahora se llevará a cabo del 13 al 16 de noviembre de 2025 en el mismo lugar, la Sala de Exposiciones SMESCO Indonesia, Yakarta.

El director del proyecto IMHAX 2025, Hardiyansah, dijo que este cambio de horario se realizó para brindar la mejor comodidad y experiencia a los participantes y visitantes.

«Tomamos este cambio de horario considerando un tiempo de espera más propicio, para que todas las partes puedan participar de manera óptima. Queremos garantizar una experiencia más segura, más cómoda y memorable para todas las partes involucradas», dijo, citado VIVA Automotriz Del comunicado oficial del miércoles 22 de octubre de 2025.

Según él, esta decisión también proporciona tiempo adicional para que los organizadores presenten programas más interesantes, amplíen la colaboración y abran oportunidades para que participen más grandes marcas de la industria de las dos ruedas.

IMHAX 2025 cuenta con el apoyo total de Idemitsu Lubricants como patrocinador principal, así como de MaxDecal y Blibli como patrocinadores secundarios. Los tres están comprometidos a apoyar la realización de exposiciones automotrices a escala nacional con estándares internacionales.

Este evento es una de las exposiciones más grandes de Indonesia que se centra en la industria de cascos, indumentaria y accesorios para motocicletas, y presenta varias marcas conocidas y las últimas innovaciones de productos. También está previsto que se realicen una serie de lanzamientos exclusivos durante los cuatro días de exposición.

Este año, IMHAX 2025 tiene como objetivo más de 8.000 visitantes y contará con la presencia de 71 marcas de diversas categorías, desde cascos, indumentaria, accesorios hasta repuestos.

Algunas marcas de cascos que estarán presentes incluyen KYT, NHK, SHOEI, ARAI, NOLAN, HJC y Cargloss. Para la categoría de indumentaria están Alpinestars, Taichi, Respiro y Kushitani. Mientras tanto, en el segmento de accesorios y repuestos, también se ha confirmado la participación de nombres como Sena, Cardo, Leovince, Arrow y Bitubo.

Como en años anteriores, IMHAX 2025 está abierto al público y es gratuito sin entrada. Los visitantes que se hayan registrado previamente no necesitan volver a registrarse, ya que los datos de registro siguen siendo válidos.