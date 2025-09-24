Cambios en el estado del Ministerio de SOES que se cree que está mediante la gobernanza

Yakarta, Viva – Bumn Observer, quien también es el Director Gerente del Instituto de Gestión de la Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Indonesia (UI de febrero), dijo Toto Pranoto, discurso Cambios en el estado Ministerio de Bumno Ser un cuerpo podrá aumentar gobernancia Bumn.

Consideró que cambiar el estado del ministerio en un cuerpo podría eliminar la burocracia complicada, la intervención política y eliminar las malas prácticas que violan los principios Buen gobierno corporativo (GCG).

«Creo que este es un discurso para mejorar la calidad del gobierno de bumn más saludable», dijo Toto en Yakarta, el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Los principios del buen gobierno corporativo incluyen la apertura (transparencia), la responsabilidad (responsabilidad), la responsabilidad (responsabilidad), la independencia (independencia) y la equidad (equidad).

El objetivo es crear valores a largo plazo tanto para empresas como para las partes interesadas relacionadas. Toto agregó, el plan para cambiar el estado del ministerio en la agencia también puede acelerar el proceso de toma de decisiones en el gobierno de bumn.

«En mi opinión, la función de este cuerpo continuará actuando como regulador, supervisor y entre, y como accionista de la serie A. Entonces, la práctica de la gobernanza en las relaciones con y entre entre no cambiará», dijo Toto.

Según él, lo más importante es que el cuerpo debe ser ocupado por partes profesionales y creíbles. Comprender la regulación y supervisión de Bumn es importante ser propiedad de aquellos que ocuparán la posición principal del liderazgo en la agencia.

«Profesional y creíble, que entienden sobre regulaciones y supervisión efectivas de bumn», dijo.

Se sabe que anteriormente el Ministro de Estado, Praseteto Hadi, dijo, existía la posibilidad de que el estado del Ministerio de SOE cayera en un cuerpo. Esto estuvo en línea con la revisión de la ley en la Cuarta Enmienda a la Ley de Bumn en el Parlamento Indonesio. (Hormiga).