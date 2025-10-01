Cambios de luna de Amazon Prime Gaming, ejecutivos en videojuegos AAA

Amazonas está renovando su servicio de juego en la nube Luna para ofrecer una amplia variedad de juegos de primer nivel, incluida «Hogwarts Legacy» y «Indiana Jones and the Great Circle» de Xbox, así como una nueva línea «Gamenight» de juegos de fiesta originales, todos disponibles para suscriptores principales.

El movimiento es algo volador para Amazon, que lanzó el servicio de juegos de nube de Luna en 2022, pero aún no ha construido la plataforma, una oferta que permite a los clientes jugar juegos sin una consola o PC para juegos, en algo que puede mantenerse por sí solo en el mercado de juegos, en lugar de existir como otro beneficio con una suscripción de Amazon Prime.

«Lo llamamos el nuevo Luna de AmazonPorque realmente ha sido reconstruido y reinventado desde cero ”, dijo el gerente general de Amazon de Prime y Cloud Gaming Jeff Gattis Variedad. «Eso es todo, desde nuestra interfaz de usuario, la forma en que las personas interactúan con los juegos, hasta la oferta de sí misma y la cartera de juegos. Es la oferta y poniéndola en Prime y es realmente esta noción de, ¿podemos hacer que sea tan fácil para los miembros principales jugar juegos como es ver videos primarios y transmitir música prima?»

Junto con una nueva línea de juegos de terceros premium y una actualización de la interfaz de usuario, Luna presenta una colección de juegos de fiesta etiquetada como «Gamenight», que se lanzará con el título de IA «Chaos de corte: protagonizada por Snoop Dogg», que presenta al rapero como su juez personal en disputa en el hogar.

«Básicamente declara su caso. En realidad, puede presentar evidencia a través de una IA indicada, y generará la evidencia frente a Snoop para que podamos ver la visual de la bolsa de basura o lo que sea el caso», dijo Gattis. «Y luego está solo estas bromas de ida y vuelta con Snoop Dogg, que obviamente es divertido porque es Snoop Dogg, es él y su dialecto, pero realmente está hablando contigo. Creo que eso es lo sorprendente de esto. Y lo que nos entusiasmamos con este juego es que es un juego que literalmente no podría haber hecho hace tres años. Por lo tanto, es una de estas cosas que requiere la nube. Se requiere un modelo de lenguaje grande detrás de que se produzca a un modelo de lenguaje detrás de poder para poder poder snoop.»

La revisión de Luna se produce como el joven estudio de juegos de Amazon, Dirigido por el cofundador de 2k Games Christoph Hartmannestá trabajando lenta pero seguramente en una lista de juegos originales de nivel medio y de primer nivel, conocidos como juegos AA y AAA dentro de la industria del juego. El liderazgo de Amazon dice que los cambios de Luna no significan que la estrategia en Amazon Game Studios de Hartmann se haya alejado de títulos más grandes, sino que ahora incluirá más de estos juegos sociales que se pueden desarrollar más rápido y apuntar a una audiencia de consumo más amplia.

“We’re continuing down the path with the console-friendly AAA games, which is why you see in the offering, we’re not just launching ‘GameNight,’ but actually expanding the library of AAA games that are available, as well as then games that work for really the non-core gamer, where you can pick up your phone as a controller and have a lot of fun with your family and friends in your living room,” Amazon’s vice president of audio, Twitch and games, Steve Boom, dijo Variedad.

Boom continuó: «Si tuvieras que rastrear el arco de lo que hemos lanzado y lo que ahora hemos anunciado en nuestro estudio de juegos, en realidad apuntaría en esta dirección. Entonces, ¿qué comenzó en juegos multijugador masivos, MMOS, hemos ampliado la apertura, si quieres? Y entonces has visto cosas como ‘King of Meat,’ Tomb Raider ‘, nuestro juego de conducción,’ Lord of the Rings, ‘y’, y más bien. Llame a los títulos de consolas, IPS conocidos o patrones de juego conocidos.

Si bien gran parte del equipo de Hartmann está trabajando en esos títulos de larga data, Boom dice que un estudio interno conocido como Studio 5 se ha creado dentro del equipo general de Amazon Game Studios para trabajar en «Chaos de la corte» y otros «juegos para el jugador no corre».

«Tienden a ser juegos de fiesta sociales más pequeños versus grandes y elaborados AAA del mundo abierto», dijo Boom. «Así que podrías imaginar que el período de tiempo para desarrollar esos juegos es mucho más corto que para los juegos AAA».

Vea a continuación el video promocional nuevo de Amazon Luna, seguida de la publicación completa del blog que anuncia los cambios de Luna, escritos por GetTis y publicado el miércoles.

Presentación de la nueva Amazon Luna: una nueva era de juegos para todos

Hace varios años, un montón de amazónicos locos por el juego tenían una idea audaz: ¿qué pasaría si pudiéramos transmitir juegos como transmitimos videos y música? Digo «audaz» porque mucha gente dudaba de que la tecnología de transmisión funcionaría para juegos, que son mucho más difíciles de entregar a través de la nube que el video y la música. Pero en Amazon, ¡nos gustan los problemas difíciles! Avancemos hasta 2022 y lanzamos Amazon Luna, un servicio de juegos en la nube donde los clientes pueden jugar en cualquier lugar sin una consola o una PC para juegos. ¡Es divertido, mágico, conveniente y algo de lo que estamos orgullosos! Desde entonces, hemos agregado más y más títulos a nuestro catálogo y hemos reducido Luna a 14 países, con clientes que transmiten millones de horas de juego en Luna cada mes. En todo nuestro equipo, nos encanta jugar EA Sports FC 25, Assassin’s Creed Shadows, Fortnite y más. Mis favoritos personales son Dungeons of Hinterberg y Death Stranding.

Pero en Amazon no nos gusta detenernos …

Creemos que los juegos necesitan un replanteamiento

El juego es una de las fuerzas culturales más poderosas del mundo, con más de 3 mil millones de personas jugando en todo el mundo. Sin embargo, cuando te ves un poco más de cerca, te das cuenta de que solo alrededor de 300 millones de personas poseen consolas, y alrededor de 250 millones de PC preparadas para los juegos. En otras palabras, la mayoría de los jugadores están en sus teléfonos inteligentes, y la mayoría de las veces juegan solos. Y creemos que es una pena porque algunos de los momentos más mágicos en los juegos son cuando juegas con familiares y amigos en la sala de estar en la pantalla grande.

Hasta ahora, sin embargo, jugar en la pantalla grande generalmente significa consolas costosas, tarjetas gráficas costosas y juegos complicados que terminan sintiéndose más como un compromiso que un escape rápido. La industria no ha hecho lo suficiente para dar la bienvenida a los cientos de millones de personas que quieren experimentar la magia de jugar juegos en la pantalla grande, pero se sienten excluidos, aquellos que no se ven a sí mismos como «jugadores», aquellos que no quieren gastar una fortuna en el hardware o aquellos que solo quieren algo simple, social y divertido.

Y eso es exactamente lo que nuestros miembros principales nos han dicho. El hardware de juegos es demasiado caro. Los juegos son intimidantes y difíciles de aprender … y caros. Los juegos pueden estar aislando. Pero, al mismo tiempo, los miembros Prime saben que los juegos no tienen que ser así, y de hecho, nos dicen que quieren que los juegos sean una forma de unir a amigos y familiares. Para construir conexión. Para unir. ¡Divirtiéndose!

Y entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos reinventar a Luna para resolver los problemas que impiden que tantos participen? La buena noticia es que Luna ya resuelve el problema de costos de hardware. Pero, ¿cómo podemos reducir las barreras? ¿Cómo podemos expandir quién puede jugar? ¿Cómo podemos unir a las personas? ¿Cómo podemos reinventar qué juegos pueden ser con la ayuda de la IA y la nube? En otras palabras, ¿cómo podemos reimaginar Luna para que no sea solo un lugar diferente para jugar, sino también un lugar para jugar de manera diferente y un lugar para jugar juegos diferentes?

Introducción: La nueva Luna de Amazon

Es por eso que estamos emocionados de anunciar que, a finales de este año, lanzaremos un completamente rediseñado y reinventado Amazonas Luna Eso combina juegos innovadores de fiesta social con increíbles éxitos de taquilla para hacer de todas las noches en tu casa la noche de juego perfecta para compartir con tu familia y amigos. Estas nuevas incorporaciones se incluyen con Prime sin costo adicional. La nueva Luna le capacitará a los miembros Prime para jugar de la misma manera que disfrutan de contenido en Prime Video o Amazon Music, en los dispositivos que ya poseen y prefieren usar. Y no se requiere hardware especial: solo inicie Luna en su televisor de fuego, televisión inteligente o tableta, y estás jugando en segundos.

Gamenight: un nuevo tipo de juego social

Cuando lance luna, verá algo totalmente nuevo llamado Jugador de juegoDonde encontrarás una colección de juegos de fiesta social para jugar con tu familia y amigos. Al igual que cuando organizas la noche de juego en tu casa, ¡pero mejor!

Gamenight reinventa lo que significa jugar en la sala de estar. No solo no necesitas una consola o PC para juegos, ¡ni siquiera necesitas un controlador de juego! Con todos los juegos de Gamenight, su teléfono inteligente es su controlador para las experiencias centradas en el televisor de la sala de estar. En segundos, cualquier persona en la sala puede unirse a la diversión simplemente escaneando un código QR. Todos los juegos de Gamenight están diseñados para jugar junto con familiares y amigos para la máxima risa y conexión. ¡Finalmente, una razón para que los padres no les digan a sus hijos que guarden sus teléfonos!

Gamenight contará con títulos exclusivos desarrollados por Amazon, comenzando con el Chaos de la corte del título de lanzamiento: protagonizada por Snoop Dogg, un juego de improvisación de improvisación con construcción humana y alimentada por IA, donde los jugadores inventan personajes escandalosos, giran historias salvajes y hagan lo que sea necesario para defender sus testimonios antes del juez Snoop Dogg.

Gamenight también se lanzará con más de 25 juegos multijugador accesibles, desde las tomas optimizadas de Gamenight en favoritos como Angry Birds, Draw & Guess, Exploding Kittens y Flappy Golf Party, hasta adaptaciones listas para la fiesta de éxitos de juegos de mesa como Taboo, Ticket to Ride y Clue. Todos los títulos de Gamenight están sintonizados para una experiencia divertida y sin fricción de sala de estar. Entonces, ya sea que esté buscando trabajar junto con su pareja a pájaros de tirachinas en esos molesto cerdos, explote algunos gatitos (¡ay!), Muestre sus habilidades de dibujo o sea el primero en decir «Coronel Mostaza, con el candelabro, en el conservatorio» … todo en la pantalla grande con su familia y amigos … ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Y agregaremos nuevos juegos de Gamenight todo el tiempo para que la noche de juegos de tu familia sea siempre divertida y fresca.

Esto no es solo juegos: se juega reinventado para la sala de estar moderna.

Nivela tu juego

¿Y qué hay de esos momentos en los que realmente quieres poner tu juego y subir de nivel? ¿Sabes, realmente desatar a tu jugador interno? También te tenemos cubierto allí. Para los miembros Prime, la nueva Luna incluirá una biblioteca diversa y creciente de más de 50 juegos populares, clásicos, independientes y de gran éxito. Eso significa títulos de éxito como Hogwarts Legacy, Indiana Jones y The Great Circle, Kingdom Come: Deliverance II y TopSpin 2K25, junto con indies favoritas de los fanáticos y selecciones familiares como Dave the Diver, MotoGP 25, Farming Simulator 22 y SpongeBob Squarepants: Battle for Bikini Bottom. Al igual que los juegos de Gamenight, esta biblioteca giratoria se incluye con Prime sin costo adicional. Estos juegos definitivamente son un poco más involucrados que los títulos de Gamenight, por lo que necesitará un controlador de juego para jugar. Si tienes un controlador Bluetooth en la casa, estás listo. Si no, simplemente compre un controlador Luna y la magia de Prime lo tendrá en su puerta en muy poco tiempo. De hecho, acabamos de anunciar algunos buenos descuentos en el controlador de Luna y seleccionar paquetes de TV de fuego para los días principales de gran negocio en varios países, con algunos disponibles hasta el 10 de octubre. Y es probable que pueda esperar acuerdos similares en el futuro.

Y si todo eso todavía no es suficiente y desea subir de nivel aún más sus juegos, puede suscribirse a Luna Premium para obtener más títulos de gran éxito como EA Sports FC 25, LEGO DC Super-Villins, Team Sonic Racing y Batman: Arkham Knight.

Construido para miembros principales

Prime siempre se ha tratado de hacer que la vida sea más simple, más entretenida y más asequible. Luna se basa en esa promesa con una nueva versión de las experiencias de juego para jugar con familiares y amigos.

Y esto es solo el comienzo. Con los avances en la IA y la tecnología en la nube, vemos oportunidades para crear tipos completamente nuevos de juegos, experiencias que nunca antes habían sido posibles. Tenemos una increíble tubería de juegos en proceso y no podemos esperar a que juegues y experimente la nueva Luna para usted mismo a finales de este año.