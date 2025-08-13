





Para endurecer la seguridad en las regiones fronterizas del país, la administración del distrito de Samba ha decidido imponer un toque de queda nocturno. Días antes del Día de la Independencia, el magistrado de distrito de Samba ordenó un toque de queda nocturno en áreas a hasta 2 km de la frontera internacional el martes. El objetivo principal de imponer el toque de queda nocturno en las regiones fronterizas es mejorar la seguridad y el apoyo. Operaciones de la Fuerza de Seguridad Fronteriza (BSF).

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, la restricción estará en su lugar diariamente de 10 p.m. a 5 am durante los próximos dos meses a menos que se retire antes.

Según la agencia de noticias ANI, la orden emitida por el magistrado de distrito Ayushi Sudán declaró que «la decisión se tomó en coordinación con las agencias de seguridad para mejorar el monitoreo de la frontera y evitar actividades ilegales mediante la regulación del movimiento civil durante las horas nocturnas».

La orden también agregó que «el movimiento durante las horas del toque de queda se permitirá solo por razones válidas, y las personas deben producir identificación cuando el personal de BSF o la policía lo solicite. Los infractores enfrentarán acciones legales», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Mientras tanto, para significar la fuerza y la unidad de la India, la administración del distrito de Shopian participó en un Rally Rally el martes antes del 79º Día de la Independencia. La gente, sin embargo, participó con entusiasmo en las celebraciones, llevaba una larga bandera de tricolor indio y la agitaba en todo el distrito.

En otro escenario, recientemente, en una muestra de patriotismo y unidad nacional, también se organizó un rally Mega Tiranga en Teetwal, cerca de la Línea de Control (LOC) en el distrito de Kupwara, como parte del « en curso ‘Har Ghar Tiranga‘Campaña bajo la iniciativa Azadi Ka Amrit Mahotsav.

El rally, que comprende cientos de estudiantes, funcionarios, funcionarios de campo y personas familiares, llevaba una gran bandera nacional, de 1,5 km de longitud, a través de Loc Teetwal.

Respondiendo a esto, el Comisionado Adjunto de Kupwara, el Suse de Shrikant Balasaheb, afirmó que «esta manifestación se organizó en una aldea fronteriza, una aldea fronteriza cero, por lo que tiene una importancia especial. Con la coordinación de los niños, los empleados de diferentes departamentos y los oficiales, la administración del distrito, la policía del distrito y el ejército indio, el ejército de la India, We dirigió esta tiranga, con unas de 1.5 km long-long-flayly, citada por la flagada, como citó a la cicatrización.

(Con entradas de ANI)





Fuente