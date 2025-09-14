Cambio de petróleo propio, el propietario de este automóvil incluso salió de RP. 71 millones

Ottawa, Viva – Muchos propietarios de automóviles a menudo consideran dos opciones cuando el tiempo cambio de aceite: Servicio en un taller oficial a costos estándar, o pruébelo usted mismo en casa para ahorrar gastos.

Leer también: La forma de mantenerse segura a pesar de que suceden cosas inesperadas



Por ejemplo, para Mazda CX-90 en Canadá el costo de los cambios en el petróleo en un taller oficial de alrededor de C $ 120 (equivalente a RP 1,422,000). Este número se ve bastante grande, por lo que algunas personas tienen la tentación de hacerlo ellos mismos.

Sin embargo, la intención de salvar realmente condujo a un desastre para un propietario de Mazda CX-90. Trató de cambiar su propio petróleo para no pagar los servicios del taller. Desafortunadamente, el negocio en realidad dañó uno de los componentes importantes del automóvil.

Leer también: Prepárese para obtener una sorpresa al cambiar el aceite automático de motor



Cuando el automóvil fue levantado con un gato, el propietario accidentalmente elevó la bañera de aceite. Por lo general, este componente es fácil de eliminar y reemplazar. Pero en el Mazda CX-90, la bandeja de aceite está diseñada de manera diferente a la mayoría de los automóviles.



MAZDA CX-90 Motor y transmisión

Leer también: Este estudiante de Bekasi ganó Aerox a través del programa de etiquetas de Yamalube Torn



Citado Viva Automotive Desde CarsCoops, domingo 14 de septiembre de 2025, el diseño de la bandeja de aceite en CX-90 no es solo un recipiente de metal ordinario, sino una parte estructural que fortalece el marco. De hecho, el eje de la rueda delantera pasa a través de esa sección. Por lo tanto, una vez dañado, el proceso de reparación es muy complicado y costoso.

Un técnico de taller que compartió esta historia dijo que las reparaciones para ser tinas requieren hasta 12 horas. Porque, la transmisión y el motor deben bajarse antes de que se pueda quitar la bañera de aceite.

Como resultado del daño, la tarifa inicial fue solo RP. 1 millón para cambiar drásticamente el petróleo. La factura total alcanza C $ 6,000 o alrededor de RP. 71,100,000. Ese número es casi 50 veces más costoso que el servicio oficial del taller que está tratando de evitar.

La foto compartida muestra por qué la mejora es tan compleja. La bandeja de aceite no solo funciona como un contenedor, sino que también proporciona una rigidez adicional a la estructura del vehículo. Por lo tanto, el procedimiento requiere demolición masiva.

Además de la mano de obra, las piezas de repuesto CX-90 en la sartén petrolera no son baratas. Además de los nuevos componentes de soporte de líquido, junta y otros componentes de soporte, el costo total penetra en números fantásticos. Para los propietarios de automóviles, esta es claramente una experiencia amarga que es difícil de olvidar.

La lección de este caso es bastante clara: no todos los componentes modernos del automóvil se pueden manejar solo. Las cosas que parecen simples, como el cambio de aceite, pueden terminar como un gran daño si no comprende el diseño y la estructura del vehículo.