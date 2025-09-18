Cambiar el programa de trabajo, Prabowo aumenta el salario de los maestros de ASN a Tni-Polri

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Cambie el enfoque de 8 programas de resultados rápidos en el Plan de Trabajo del Gobierno (RKP) 2025.

Este cambio está contenido en la regulación presidencial (perpres) número 79 de 2025 con respecto a la actualización del Plan de Trabajo del Gobierno 2025 que se determinó el 30 de junio de 2025.

Un punto importante en el perpresa es elevar salario Aparato civil estatal (Asn) comenzando desde gurú hasta oficina estatal.

«Aumento de los salarios de ASN (especialmente maestros, profesores, trabajadores de la salud e instructores), TNI/POLRI y funcionarios estatales», dijo uno de los puntos, citado el jueves 18 de septiembre de 2025.

En el perpres anterior, a saber, la regulación presidencial No. 109 de 2024 sobre el plan de trabajo del gobierno para 2025, el salario ASN aumenta tanto a los maestros como a los funcionarios estatales.

Además de aumentar el salario de ASN, Prabowo en los Peres también estableció el establecimiento de la Agencia de Ingresos del Estado y aumentó la proporción de ingresos estatales para el Producto Interno Bruto (PIB) del 23%.

Los siguientes son los 8 mejores programas de los mejores resultados rápidos RKP 2025:

1. Hacer almuerzo y leche gratis en la escuela y en internados, así como asistencia nutricional para niños pequeños y mujeres embarazadas

2. Organización de controles de salud gratuitos, completando casos de TB y construyendo hospitales de calidad completa en el distrito.

3. Impresión y aumento de la productividad de las tierras agrícolas con graneros de alimentos de la aldea, regional y nacional.

4. Construir escuelas superiores integradas en cada distrito y mejorar las escuelas que necesitan renovaciones.

5. Continúe y agregue tarjetas de bienestar social y tarjetas de presentación para eliminar la pobreza absoluta.

6. Aumento de los salarios ASN (especialmente maestros, profesores, trabajadores de la salud y trabajadores de extensión), TNI/POLRI y funcionarios estatales.

7. Continuando con el desarrollo de la infraestructura de la aldea y la aldea en asistencia directa en efectivo (BLT), y garantiza la provisión de viviendas de bajo costo tanto para aquellos que la necesitan, especialmente la generación milenaria, la generación Z y las personas de bajos ingresos (MBR).

8. Establecer la Agencia de Ingresos del Estado y aumentar la relación de los ingresos estatales con el 23%del Producto Interno Bruto (PIB).