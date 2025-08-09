Cambiar el potencial de potencia media de Indonesia al poder global

Yakarta, Viva – En medio del vórtice de los tiempos inciertos, cuando el mapa de los cambios de poder del mundo y las relaciones entre los países son probados por intereses, Indonesia se encuentra a su manera histórica.

Leer también: El presidente Prabowo liberó la partida de retiros de los miembros indonesios de Kadin



De su residencia oficial, ante los líderes de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia (MUJER) Partiendo a Magelang, Java Central, para retiros anuales, Presidente Prabowo Subianto transmitió un significado simple pero lleno: Indonesia debe ser un vecino para todos.

Este mensaje no es solo una pequeña charla. El presidente Prabowo vuelve a enfatizar la identidad de Indonesia como una nación no bloqueada, una nación que elige el camino de la independencia, que se atreve a abrir la puerta a todos, pero no quiere estar obligado por los intereses de un puñado de partidos.

Leer también: Surya Paloh: Nasdem Totality apoya la administración del presidente Prabowo



«Esta es la base que permite a Indonesia convertirse en un puente entre Oriente y Occidente, entre el norte y el sur», dijo el vicepresidente del Kadin, Teguh Anantawikrama, a través de su declaración oficial, el sábado 9 de agosto de 2025.

Desafíos ante los ojos reales. La guerra y el conflicto regional, la rivalidad comercial, a la interrupción mundial de la cadena de suministro sacudieron la economía mundial. Sin embargo, en medio de la tormenta, Indonesia todavía conducía.

Leer también: Anteriormente criticado, ahora Komika Pandji Pragiwaksono Puji Prabowo sobre esto



«El año pasado, nuestra economía creció un 5,1 por ciento, un logro que no solo mostró resistencia, sino que también dio una señal de que pudimos convertir los desafíos en oportunidades», explicó.

Ser un ‘poder medio’ no es un título del que estar orgulloso únicamente, sino la confianza para mantener la paz, ser un intermediario y el equilibrio económico actual en medio de un fuerte flujo de competencia global.

Por esta razón, el papel del mundo de los negocios es el pilar principal.

«Como se dijo Anindya BakriePresidente de Kadin, «El mundo de los negocios indonesios aprovechará este impulso para acelerar el crecimiento y crear prosperidad para la nación», dijo Teguh.

Discurso del presidente Prabowo Subianto En su residencia, en realidad era una señal, no solo para Magelang, sino también para el nuevo capítulo del viaje de la nación.

Una ronda en la que la diplomacia y el comercio van de la mano; donde la visión del estado se encuentra con el coraje de los empresarios; donde el principio de apertura se convierte en la misma moneda con capital financiero. En un mundo fácilmente dividido, Indonesia eligió el camino que abarca.

«En medio de la geopolítica de intriga, defendemos el principio. Y en el futuro eso es incierto, miramos con la creencia de que el verdadero poder radica en la capacidad de pararse en el medio, resistente, equilibrado y amigable con todos», explicó.