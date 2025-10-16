Cambian las regulaciones y Prabowo permite que los extranjeros lideren las empresas estatales

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto permitir a ciudadanos extranjeros (Hacer) convertirse en jefe o líder de una empresa estatal (BUMNO). Prabowo admitió haber cambiado las reglas con respecto a esta oportunidad.

Así lo transmitió Prabowo durante una conversación con el presidente y editor en jefe de Forbes, Malcom Stevenson Jr (Steve Forbes) en Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025.

«He cambiado las regulaciones. Ahora los expatriados, no indonesios, pueden liderar nuestras empresas estatales», dijo Prabowo ante Steve Forbes.

Prabowo también preguntó Danantara encontrar a la mejor persona para liderar esta empresa estatal para que funcione de acuerdo con los estándares comerciales internacionales.

«Le dije a la gerencia de Danantara que lo administrara con estándares comerciales internacionales. Se pueden buscar los mejores cerebros, los mejores talentos», dijo.

Cortar BUMN a 200

No sólo eso, Prabowo también reveló abiertamente que reduciría el número de empresas estatales (EMPRESAS). Quiere que el número de empresas estatales, que originalmente era de 1.000, se reduzca a 200.

Prabowo dijo que este esfuerzo es parte de la política de racionalización hacia las empresas estatales. En cuanto a los planes poda Prabowo lo transmitió a los líderes de Danantara.

«He dado instrucciones a los dirigentes de Danantara para que racionalicen todo, reduzcan de 1.000 empresas estatales a un número más racional, tal vez 200, o 230, 240 y luego lo ajusten a los estándares internacionales», dijo Prabowo.

No sólo eso, Prabowo también ordenó a Danantara que se asegurara de que las empresas estatales pudieran funcionar de acuerdo con los estándares comerciales internacionales.

Prabowo enfatizó que la reforma de las empresas estatales tiene como objetivo aumentar la eficiencia y los resultados de las empresas estatales que hasta ahora se han mantenido bajos.

En esa ocasión, Prabowo también dijo que era necesario que los líderes políticos comprendieran la economía y los negocios para poder formular políticas racionales y basadas en datos.

El exministro de Defensa admitió que vio a muchos dirigentes políticos que no querían hacer los deberes. Muchos líderes, dijo, tienen miedo de los negocios y de los números.

«A veces hay una especie de desconexión entre los actores económicos y los actores políticos, los líderes políticos. Creo que muchos líderes políticos no quieren hacer sus deberes. Muchos líderes políticos probablemente tienen miedo de los números o de los negocios», dijo Prabowo.