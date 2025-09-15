Camb Ai trayendo traducción en tiempo real a las noticias y deportes indios

Cambero que tienes ha anunciado dos nuevas asociaciones que permitirán que la cobertura de cine y deportes de la India sea más fácil de digerir para los fanáticos que desean que el contenido se traduzca a un idioma diferente.

La compañía reveló que se están asociando con ambos Fancode y El grupo de la India Today Para permitir la traducción en tiempo real para deportes y noticias, respectivamente.

«Como una plataforma de tecnología deportiva líder, nos enorgullece innovar constantemente para mejorar cómo los fanáticos experimentan el deporte», dijo el cofundador de Fancode, Yannick Colaco, a través de un comunicado de prensa el 15 de septiembre. «Estamos encantados de trabajar con socios de ideas afines en CAMB AI, y usar AI para revolucionar la transmisión de deportes en la India. Para construir más soluciones lideradas por AI que acercan a los fanáticos al juego «.

«Los deportes son universales, pero el lenguaje siempre ha sido una barrera para la escala», agregó el cofundador de CAMB AI y CTO Akshat Prakas a través del comunicado de prensa. «Con Fancode, estamos demostrando que la IA puede ofrecer comentarios multilingües en tiempo real en calidad de grado de transmisión, lo que hace que cada bola de un partido de cricket sea accesible y atractivo para todos los fanáticos. Esta asociación es la validación de nuestra estrategia de crecimiento en el ecosistema deportivo de la India».

La colaboración similar de CAMB AI con el Grupo India Today se anunció el 12 de septiembre.

«La capacidad mejorada agrega inclusividad a la credibilidad al hacer que el periodismo confiable sea accesible para una audiencia más diversa», dijo Samkhya Edamaruku, editor gerente del grupo de Production of India Today. «Al aprovechar la IA para superar las barreras del idioma en la producción de noticias, nos dedicamos a garantizar que la información de calidad llegue a todos, contribuyendo a un mundo más informado y conectado».

CAMB AI se centra en la tecnología de traducción de voz a voz, que incluye el doblaje en tiempo real en más de 150 idiomas que pueden mantener la energía de una transmisión en vivo.

Mire un ejemplo de la tecnología en acción en el video a continuación.