Cam Heyward cambia de tono sobre el incidente de rodilla de Josh Allen

Acereros de Pittsburgh liniero defensivo Cam Heyward está suavizando su postura sobre su choque de alto perfil con billetes de búfalo jugador de ataque jose alen – y en una entrevista exclusiva con Heavy.com, se centra en su propia penalización y trata de seguir adelante.

La victoria de los Bills por 26-7 sobre los Steelers incluyó varios momentos acalorados entre Heyward y Allen. incluido un intercambio en la segunda mitad que terminó con una bandera por conducta antideportiva a Heyward. cuando Buffalo se alejó y mejoró a 8-4 en la temporada.

Heyward: ‘Más tonto sobre mí’ por el castigo después de Allen Dust-Up

En los días posteriores a la pérdida, Heyward llegó a los titulares nacionales al acusar a Allen de darle intencionalmente un rodillazo en el estómago después de una carrera, diciendo que estuvo “molesto durante todo el juego” y frustrado por la protección que tienen los mariscales de campo en comparación con los linieros defensivos.

Cuando habló con Heavy.com, el tono de Heyward había cambiado. Cuando se le preguntó cómo se siente acerca de la situación ahora que las emociones se han calmado, el capitán de los Steelers dijo que está listo para dejarlo atrás.

“No”, dijo Heyward, cuando se le preguntó si había algo que quería que la gente entendiera sobre el incidente que no vieron en la televisión o en las redes sociales. «Honestamente, ya lo he superado en este momento. Creo que las cosas ya están hechas. Voy a seguir adelante. Me concentraré en lo que puedo controlar».

Luego volvió las críticas hacia sí mismo.

“Más tonto por mi parte incluso por recibir un penalti e incluso reaccionar más tarde”, agregó Heyward. «El fútbol está hecho para jugarse y voy a hacer mi trabajo para asegurarme de que superemos esto y eso es todo lo que puedo hacer».

Cómo comenzó el incidente entre Heyward y Allen

El punto álgido llegó en la primera mitad, cuando Allen mantuvo el balón en una carrera de tercera y 3 y luchó por yardas adicionales. Más tarde, Heyward dijo a los periodistas que creía que Allen intencionalmente le clavó la rodilla en el estómago. mientras los dos se desenredaban de la pila, lo que provocó una serie de peleas que las cámaras captaron durante todo el juego.

En repeticiones de transmisiones, la supuesta rodilla era difícil de ver con claridad, lo que sólo alimentó el debate en línea. Algunos fanáticos y analistas se pusieron del lado de Heyward, argumentando que incluso un disparo sutil cruzaría una línea; otros dijeron que el video no mostraba lo suficiente como para acusar a Allen de una jugada sucia.

Allen en su mayoría tomó el camino correcto públicamente, llamando a Heyward «un gran jugador» y diciendo que el fuego competitivo entre ellos podría incluso haberlo ayudado a ponerse en marcha a medida que la ofensiva de los Bills se asentaba.

La exclusiva de Heavy.com llegó mientras Heyward promocionaba la campaña contra el asma

Heyward habló individualmente con Heavy.com mientras promocionaba su asociación con AstraZeneca para crear conciencia sobre el asma eosinofílica.

La conversación de seguimiento sobre Allen y el juego de los Bills le dio a Heyward la oportunidad de agregar un nuevo contexto a una historia que ya había sido recogida por los principales medios nacionales, incluidos ESPN, CBS Sports y otros, después de que sus comentarios posteriores al juego sobre que le dieron un rodillazo “en el estómago” se volvieran virales.

Lo que significa seguir adelante para Heyward y los Steelers

Los comentarios exclusivos de Heyward a Heavy.com – enfatizando que ya lo “pasó” y calificando su propia penalización como “tonta” – sugieren que está tratando de bajar la temperatura en torno al incidente y redirigir la atención a la recta final de los Steelers.

El NFL Revisa rutinariamente posibles infracciones en el campo los lunes y puede imponer multas incluso cuando no se lanza ninguna bandera o cuando solo se penaliza a un jugador. Cualquier medida disciplinaria para Heyward, Allen u otros involucrados normalmente se anunciaría más adelante en la semana.

Mientras tanto, Heyward dijo que su cuerpo «está aguantando muy bien» a pesar de una temporada física y reconoció que «no es la temporada que todos esperábamos», pero cree que todavía hay «mucho fútbol significativo por delante» si Pittsburgh puede corregir errores, incluidas las sanciones emocionales.

Para los Steelers, eso probablemente signifique que su líder defensivo permanezca en el campo, evitando más controversias con uno de los mejores mariscales de campo de la liga y demostrando que, como lo expresó Heyward, está enfocado en «lo que puedo controlar» en lugar de una disputa que ahora insiste que pertenece al pasado.