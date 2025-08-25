Cam Akers comparte un mensaje de 4 palabras después de que los santos lo corten

La fecha límite de corte de la lista es uno de los momentos más brutales del calendario de la NFL. Cada año, a cientos de jugadores que han llegado sus vidas en el juego se les dice que no harán la lista inicial de 53 hombres de su equipo. Los sueños están discontinuos, los jugadores son expulsados ​​de la liga y los novatos intentan encontrar nuevas casas.

Puede ser una noticia especialmente brutal para los veteranos que alguna vez fueron prometedores que no han tenido mucho éxito en encontrar un hogar en los últimos años. Eso suena cierto para RB Cam Akersquien descubrió que estaba siendo cortado por el Santos de Nueva Orleans el lunes por la mañana. Antes de que alguien hubiera informado las noticias, publicó un mensaje corto pero puntiagudo en X/Twitter: «NFL un lugar loco. «

Los cínicos pondrán los ojos en blanco ante tal sentimiento, pero los Akers se hacen eco de los sentimientos de muchos jugadores de la NFL que ahora se encuentran sin un hogar en la liga. Algunos aterrizarán en escuadrones de práctica, serán reclamados en exenciones o agregarán a mitad de temporada por un equipo devastado por lesiones. Pero la mayoría no lo hará, y para ellos, todo lo que pueden hacer es esperar conseguir un lugar en un campo de entrenamiento el próximo año.

La carrera de la NFL de Cam Akers se ha definido por una lesión

En un momento, Akers era un prospecto de draft principal fuera del estado de Florida. Fue nombrado el segundo equipo All-ACC como junior y corrió para 1,144 yardas y 14 touchdowns. También agregó 225 yardas de recepción y cuatro touchdowns más por el aire. Después de la temporada, declaró para el draft y fue una selección de segunda ronda de los Rams.

Como novato, Akers tuvo un impacto inmediato, anotando tres touchdowns totales y siendo un factor importante en la rotación del corredor de los Rams. Tuvo algunas grandes actuaciones en los playoffs y entró en la temporada 2021 como el favorito para comenzar. Sin embargo, se rompió el Aquiles justo antes del campamento de entrenamiento, terminando su temporada antes de que comenzara.

… o eso parece. Akers fue uno de los primeros en recibir una nueva cirugía que acortó drásticamente el tiempo de recuperación en las lesiones de Aquiles, y pudo regresar al campo para el juego final de la temporada regular. No era su viejo y explosivo yo, pero jugó un papel clave para el equipo en el camino a una victoria del Super Bowl.

Desde entonces, Akers ha rebotado en la liga, pareciendo haber perdido un paso desde la lesión. Es un desarrollo desafortunado, pero tendrá la oportunidad de aterrizar en otro lugar después de que no funcionara en Nueva Orleans.

Gráfico de profundidad claro en RB para los Santos de Nueva Orleans

Puede que Akers no esté contento con eso, pero la tabla de profundidad en el corredor es bastante cortada para los Saints. Alvin Kamara es la estrella en el campo, y continuará obteniendo la mayor parte del trabajo como lo ha hecho durante años. Deletrearlo es Kendre Miller de tercer año, quien se muestra destellos como un corredor explosivo entre los tackles. El novato Devin Neal es el tercer ringer, y puede ser peligroso en el campo abierto. Clyde Edwards-Helaire también está dando vueltas como una copia de seguridad que recibe hacia atrás.

Simplemente no había espacio para Akers en Nueva Orleans si no podía vencer a Miller. Con toda probabilidad, aterrizará en un equipo de práctica en el peor de los casos.